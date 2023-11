Grupo L’Oréal reforça apoio às vítimas de violência doméstica e assédio na rua

O Grupo L'Oréal é um dos pioneiros a abordar temas fracturantes como o da violência contra as mulheres, um problema que Portugal continua a enfrentar - de acordo com os últimos dados do Inquérito Sobre Segurança no Espaço Público e Privado 2022, realizado pelo INE, duas em cada dez pessoas dos 18 aos 74 anos já foram vítimas de violência física ou sexual na idade adulta.

No nosso país, o grupo desenvolveu um Protocolo de Violencia de Género, da qual fazem parte as iniciativas "Stand Up" Contra o Assédio nas Ruas, da L’Oréal Paris, e o programa global de combate à violência doméstica da YSL Beauty, "Abuse Is Not Love".

A primeira consiste numa formação online gratuita (lançada em 2020 e com 3000 mil formações já dadas), para saber como reconhecer e intervir em situações de assédio em locais públicos. "A formação tem como base a metodologia dos 5D's (distrair, delegar, documentar, dirigir-se e dialogar), um sistema pioneiro que permite à vítima e às testemunhas uma intervenção segura contra o agressor", informa o Grupo L’Oréal.

A segunda visa educar jovens entre os 18 e os 24 anos sobre os "sinais de alerta dos diferentes tipos de abuso, com o objetivo de compreender, identificar e prevenir a violência entre parceiros íntimos, lutar contra a desigualdade de género e a violência por parte de um parceiro íntimo, pretendendo fazer a diferença na vida de todos os indivíduos, criando um diálogo sobre comportamentos abusivos, com foco na prevenção, educação e apoio." O programa baseia-se em quatro pilares principais: formação interna, apoio aos programas de prevenção dos parceiros de ONGs, desenvolvimento da liderança de pensamento e consciencialização em larga escala.

A somar a isso, a empresa reforça o seu compromisso através da promoção de iniciativas internas, como o ‘Employee Assistance Program’, do programa Share&Care e diversas formações sobre o tema, que visam alertar e sensibilizar os colaboradores, dando-lhes apoio psicológico gratuito (com acesso telefónico 24 horas e 365 dias por ano), numa parceria com a CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) e ainda e-learnings.:"Na L'Oréal, queremos contribuir como agentes de mudança para uma sociedade mais igualitária, consciente e informada", afirma Sara Silva, Responsável de Diversidade da L’Oréal Espanha & Portugal. "Queremos que a L’Oréal Espanha e Portugal seja um local de trabalho seguro para as vítimas deste tipo de violência. É por isso que temos protocolos em vigor em ambos os países para apoiar os nossos colaboradores em caso de violência de género."