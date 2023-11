A Máxima já está no Whatsapp. Junte-se a nós!

Canal de Whatsapp da Máxima Foto: DR

O WhatsApp lançou a sua nova funcionalidade "Channels" em setembro deste ano, depois de a testar em países selecionados, e a Máxima não podia ficar para trás.De acordo com a Meta, "os canais do WhatsApp são uma forma privada de as pessoas receberem as actualizações que lhes interessam". Ao contrário dos grupos, onde é possível interagir com outras pessoas, um canal é uma funcionalidade de transmissão unidirecional em que apenas o administrador pode enviar uma mensagem.Como forma de ficar constantemente atualizada com as mais recentes notícias, agora pode juntar o broadcast da Máxima à sua lista, seguindo algunspara conseguir adicionar a Máxima para a sua lista: https://whatsapp.com/channel/0029Va7oxns6hENsIowFnK24 Clicar em. No canto superior direito, clicar em, como forma de passar a subscrever ao canal da Máxima.Por fim,para não perder as novidades.