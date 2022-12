Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Aquário

O início do ano pode começar com o arranque de muitos dos seus desejos que teve ao longo dos últimos meses de 2022, como se pudesse finalmente avançar e ter sucesso no que pretende. Aquário será o signo na berlinda nos próximos anos e, por isso, aquele que se prepara para viver as maiores transformações. A vida quer que assuma a sua verdadeira forma, o seu potencial, a sua verdadeira natureza e por isso tudo aquilo que funciona com muro para essas suas qualidades terá de ser removido.



O primeiro semestre do ano será para chegar a uma forma de subsistência que assegure o seu crescimento e evolução: se estiver numa relação que prejudica a sua autoestima, ela poderá chegar ao fim; se sente que não tem recursos financeiros para a sua independência poderá pôr isso em primeiro lugar como prioridade na sua vida.

Maio poderá ser um ponto de partida para uma verdadeira revolução, que lhe trará libertação do passado, novas amizades, mas também o deixar cair amizades antigas e talvez o contacto com grupos que tenham ideias muito definidas relativamente a algum setor da sociedade. Entre julho e outubro, o segundo e o terceiro decanatos poderão ter relações a entrar na sua vida que vão orientar os aquarianos para uma maior capacidade de aplicar a criatividade na realidade do dia-a-dia. Tratam-se de relações que vêm com um propósito evolutivo e de cura muito grande.

Para o terceiro decanato, os três primeiros meses ainda vão ser a conclusão da prova de maturidade que foi 2022, mas depois haverá uma sensação de libertação grande com o potencial de novas concretizações, principalmente nos últimos meses do ano.