Leão, Peixes, Gémeos… A Mango lançou uma coleção inspirada nos signos do zodíaco

Os modelos têm um desenho simples e delicado sendo que o medalhão com relevo está adornado com pequenas pedras coloridas. Cada pendente é único, com a cor e a constelação que melhor representam a personalidade de cada signo.

Colar signo leão, €15,99 Foto: D.R

O verde simboliza alegria e o azul está relacionado com a tranquilidade e a harmonia. Já quando falamos de amarelo pensamos em felicidade e de vermelho em paixão. O rosa é a cor do romance, o laranja ajuda a aumentar a autoestima e o castanho está ligado à fertilidade. O lilás ajuda a lutar contra os medos, o branco alivia o stress e o preto protege.

Colar signo capricórnio, €15,99 Foto: D.R

Os colares estão à venda no site e custam €15,99.