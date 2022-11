Os signos que adoram estar solteiros 

Estar numa relação amorosa não é para todos. Há mesmo quem prefira estar sozinho ao invés de ficar comprometido para sempre. Claro que não há nada que os proíba de se divertirem e terem aventuras a dois (ou mais), mas relacionamentos a longo prazo? Nem pensar. Eis os signos que adoram ser solteiros.

Capricórnio



independência. Já dizia o ditado, mais vale só do que mal acompanhado.

Peixes

Calma e sensibilidade são palavras que descrevem os nativos de Peixes. São pessoas que adoram passar o serão no sofá na companhia de uma manta, de um livro e de um chá, em detrimento de outros seres vivos (plantas e animais de estimação excluídos da lista). São vistos ocasionalmente em festas.

Escorpião

Tal como os Capricórnios, os Escorpiões tendem a procurar qualidades semelhantes às suas noutras pessoas. Na sua mente, este é um plano sem falhas no que toca a relações amorosas. No entanto, também são muito protetores da sua privacidade e ficam logo em modo defesa quando alguém tenta derrubar as suas barreiras.

Caranguejo

Os Caranguejo são conhecidos por serem seres sensíveis, carinhosos e de gostarem de cuidar dos outros. Porém, a sua sensibilidade extrema torna-os suscetíveis a oscilações de humor, como uma esponja que absorve as emoções à sua volta, e por isso tornam-se cautelosos com quem deixam entrar no seu círculo interior. Quando a sua energia social se esgota, preferem ficar no seu canto seguro, com uma boa série de televisão.

Virgem

Quem tem um amigo ou familiar Virgem sabe que este é um dos signos mais workaholics de todos. São hiper dependentes e gostam de gastar o tempo livre com os seus hobbies, sem aborrecimentos externos. Na eventualidade de serem convidados para festas ou convívios, há uma grande probabilidade de priorizarem o trabalho ou o seu sono de beleza.