O look discreto de Georgina na receção de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita

Georgina Rodríguez com os filhos na entrada do estádio Mrsool Park na Arábia Saudita, 2 de janeiro de 2022. Foto: Getty Images

As últimas horas têm sido de correria e excitação para Cristiano Ronaldo e a sua família, na sequência do contrato do futebolista português com o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita. Cristiano e Georgina Rodríguez chegaram ontem, 3 de janeiro, a Riade, capital do país , dia em que o craque foi oficialmente apresentado aos adeptos do clube.No centro do estádio Mrsool Park, e depois de uma conferência de imprensa, Cristiano fez-se acompanhar pela namorada e quatro dos cinco filhos: Cristiano Junior, de 12 anos, e Eva, Mateo e Alana Martina, de 5.Para subir ao relvado, a influencer optou por umque a cobria do pescoço aos pés. Usava uma, jeans de cintura subida e perna mais larga e um, um acessório que a jovem de 28 tem vindo a adotar, como vimos durante o Mundial de Futebol no Catar . O cabelo solto, brincos de pedras preciosas e uma carteira rosa completavam o elegante conjunto.Recorde-se que a Arábia Saudita é um país, sendo que os residentes estrangeiros estão autorizados a praticar a sua religião desde que em privado. O Portal das Comunidades Portuguesas aconselha os cidadãos a manterem um perfil discreto no que toca "à indumentária e consideração pela moralidade local" e que respeitem os costumes locais.Contudo, devem optar por roupas modestas e largas, que cubram os ombros e os joelhos.O consumo e posse de álcool é punido por lei, mas a polícia religiosa não tem poder dentro dos condomínios privados, como deverá ser o caso da futura casa de Cristiano e Georgina.