O que sabemos sobre o casamento de Alba Baptista e Chris Evans?

Pouco se sabe sobre a cerimónia, só que aconteceu em Boston, Massachusetts (EUA), e que foi privada. De acordo com as notícias internacionais, do TMZ à Page Six ou à InStyle, os convidados foram obrigados a entregar os seus telemóveis e a assinar acordos de confidencialidade.



Além da família mais próxima, estiveram no casamento de Alba Baptista, de 26, e Chris Evans, de 42, outros atores como Chris Hemsworth e Jeremy Renner, colegas de Evans nos filmes da Marvel, ou Robert Downey Jr.

Sempre reservados, começaram a namorar em 2021, e quem assumiu foi o ator, ao publicar um vídeo na sua conta de Instagram, no Dia dos Namorados deste ano.

Aliás, o relacionamento foi praticamente descoberto através dos fãs, que foram melhores detetives. A Cosmopolitan noticiou que a mãe de Baptista usou as mesmas abóboras vistas no Instagram de Evans como a sua foto de perfil no Instagram, depois de os fãs terem dado conta que os dois se seguiam nesta rede social. Evans também tem gostado de todas as fotos de Baptista desde agosto de 2021.



Evans namorou anteriormente com as atrizes Jenny Slate, Minka Kelly e Jessica Biel, já a Alba Baptista não se conhecem namorados oficiais. Alba entrou nos circuitos de Hollywood com Warrior Nun, série da Netflix, e antes fez papéis em produções portuguesas como A Impostora, Filha da Lei, A Criação ou Jogo Duplo.