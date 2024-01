Margarida II da Dinamarca abdica do trono. Como fica a linha de sucessão?

Frederico e Mary, futuros reis. Foto: Getty Images

Margarida II da Dinamarca, Sua Alteza, que comunicou, no passado domingo, 1 de janeiro, num discurso televisivo, que abdicará do trono. Com 83 anos,. "Chegou o momento certo e, a 14 de janeiro de 2024, cinquenta e dois anos depois de ter sucedido ao meu querido pai, abandono o trono e entrego-o ao meu filho, o príncipe herdeiro Frederico", declarou. A mulher de Frederico, a princesa Mary Donaldson, com quem está casado 20 anos, terá, assim, a posição de rainha na monarquia nórdica. Frederico tem ainda um irmão mais novo,A abdicação de Margarida II traz, pois, questões relacionadas com a sucessão da família real dinamarquesa. De acordo com, a sucessão ao trono dinamarquês é regulada por uma lei de 27 de março de 1953 (e pelo referendo subsequente de 2009), que estabelece que todos os descendentes do rei Cristiano X da Dinamarca e da rainha Alexandra de Mackenburg são elegíveis.Nesse tempo, o sistema baseava-se na preferência masculina, pelo que uma mulher só podia ser herdeira se não tivesse irmãos do sexo masculino. Há 15 anos, ficou então estabelecido que éSignifica isto que o príncipe Christian, o filho mais velho de Frederico e Mary, de 18 anos,, e será obrigado a desempenhar um papel mais importante a partir de hoje. Seguem-se os irmãos Isabel da Dinamarca, de 16 anos, e os gémeos Vincent e Josephine, de 12 anos. Como referimos, Joaquim ocupa a 5ª posição, seguido dos seus filhos, Nicolas (24) e Felix (21), do seu anterior casamento com a condessa Alexandra, bem como Henry (14) e Athena (11), nascidos da sua relação com a sua mulher Marie, com quem vive nos EUA.