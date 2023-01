Isabel II e Harry: uma relação nem sempre clara, que o neto revela agora como era

"Disse-lhe em voz baixa que esperava que estivesse feliz, que

estivesse com o avô. Disse-lhe que admirava ela ter cumprido as suas

funções até ao fim. O jubileu, a sessão de boas-vindas a um novo

primeiro-ministro." Assim narra Harry, duque de Sussex, o momento em

que se despediu de sua avó paterna, a rainha Isabel II, após a morte

desta, a 8 de setembro último. O desaparecimento da soberana com o

mais longo reinado da História do Reino Unido e os acontecimentos

familiares que envolveram o seu funeral marcam o epílogo de Na Sombra,

o livro em que o segundo filho do rei Carlos III se propõe contar ao

mundo as dificuldades da sua existência no seio da dinastia Windsor.

Embora já fossem conhecidas algumas das farpas que Harry lança a

vários membros vivos e mortos da família real (sendo William e Kate os

mais visados), não deixa de surpreender que também a rainha Isabel II

não deixe de ser atacada, ainda que de forma algo velada e discreta,

quatro meses após o seu desaparecimento. Em causa está, antes de mais,

a ambiguidade com que, em várias situações, Isabel II terá lidado com

Meghan. Ou em que terá pecado mais por omissão do que por ação.

O primeiro caso ocorre ainda durante os preparativos de casamento.

A rainha recebe os noivos com bonomia e mostra a sua coleção de

tiaras, disponibilizando-se a emprestar uma delas para que Meghan a

usasse no grande dia. Tomada a decisão, as semanas que se seguem serão

marcadas por uma sucessão de entraves colocados por Angela, uma das

camareiras mais antigas de Isabel II. Harry escreve a propósito: "Era

evidente que estava a colocar entraves, mas por que razão? Não

fazíamos a mínima ideia. Pensei em recorrer à avó, mas isso poderia

desencadear um conflito aberto e não sabia que partido a avó tomaria."

Outra situação terá ocorrido num dos regressos dos duques de

Sussex a Inglaterra. Harry telefona previamente à avó a perguntar se

estaria livre para lanchar com eles. Esta não só se mostrou encantada

com a ideia como os convida a pernoitar em Sandringham, onde ela

estava. Mas tal não se veio a verificar e a rainha invocou

compromissos súbitos. O neto, decepcionado, fica com a sensação de que

a avó estaria a ser instrumentalizada por terceiros.

Outra situação descrita no livro está relacionada com as gaffes

cometidas por Meghan durante uma viagem em que acompanhou a rainha:

"Meg regressou radiante da viagem. Criámos laços, disse-me. Eu e a

rainha criámos mesmo laços! (...) Os jornais, porém, classificaram a

viagem como um rotundo desastre. Retrataram Meg como uma pessoa

mandona, emproada, desconhecedora do protocolo real porque cometeu o

erro inconcebível de entrar num carro antes da avó. (...) Durante

dias saíram notícias sobre a infração de Meg, a sua falta de classe em

geral - a ousadia de não usar chapéu na presença da avó. O Palácio

tinha instruído especificamente Meg a não usar chapéu." E conclui: "O

Palácio fará um telefonema. Esclarecerá o problema. Não o fez."

Claro que Harry é prudente o bastante para não ir mais longe e

trata de esclarecer que defende a monarquia com todas as suas forças:

"As minhas emoções são complicadas a este respeito mas a minha posição

final não o é. Apoiarei para sempre a minha rainha, a minha comandante

suprema das Forças Armadas, a minha avó. Mesmo depois dela partir. O

meu problema nunca foi com a monarquia, nem com o conceito de

monarquia. Tem sido com a imprensa e com a relação doentia que se tem

desenvolvido entre esta e o Palácio. Amo a minha Pátria e amo a minha

família e sempre as amarei." Afinal, esclarece, "de acordo com o

último estudo a que tive acesso, a monarquia custa ao contribuinte

médio o preço de uma cerveja por ano." Não fosse o leitor pensar que

mais lhes valia ter uma República.