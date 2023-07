Como um anúncio de futebol combate os estereótipos de género no desporto

Um vídeo de promoção do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino está a tornar-se viral pelo seu uso criativo de efeitos visuais. O motivo? Lutar contra a perceção das pessoas de que os jogos das equipas femininas não são tão bons e excitantes como os dos seus pares.

A primeira parte do anúncio, da empresa de telecomunicações francesa Orange, mostra os jogadores da seleção de França, como Kylian Mbappe e Antoine Griezmann, a realizar uma série de habilidades com a bola nos pés, de passes a golos, intercalando com clipes dos fãs a celebrar as vitórias destes, antes de revelar que os atletas presentes no vídeo não são quem aparentam ser. "Só les Bleus nos podem dar estas emoções. Mas não são eles que acabaram de ver", lê-se no anúncio, fazendo referência à alcunha utilizada para a equipa nacional masculina em questão.

E é aqui que a magia fica a descoberto. Afinal, tudo não passava de uma montagem: os rostos dos jogadores masculinos tinham sido sobrepostos aos das suas colegas da seleção feminina, como Sakina Karchaoui e Selma Bacha. É então na segunda parte do vídeo que é revelado o processo de edição e que compreendemos que as imagens pertencem a jogos das francesas. "Na Orange, quando apoiamos les Bleus, apoiamos les Bleues", termina assim o anúncio, destacando a posição da empresa no que toca à igualdade de género e de oportunidades.

A transformação dos jogadores foi feito com recurso a efeitos visuais em computador. Foto: D.R

"Para a maioria dos adeptos de futebol (e esse é o problema), o consenso geral é que ‘o futebol masculino é melhor, mais rápido e mais interessante do que o feminino’. Também sabemos que os vídeos de futebol têm um grande sucesso online", afirma um porta-voz da Orange à CNN Internacional, e como tal era "essencial que, durante a primeira parte do vídeo, os espectadores pensassem que estavam a assistir a ações masculinas e a única forma de fazer crer isso era… transformar as mulheres em homens!"

Uma tática pouco comum para combater o estereótipo de que o futebol (e outras modalidades) feminino é pior e pouco popular - a mudanças de mentalidade são claras, mas lentas. Um estudo publicado pela Universidade de Zurique concluiu que a qualidade do desempenho dos futebolistas é avaliado de forma semelhante quando o sexo destes é ocultado; contudo, quando não o é, os atletas homens têm melhores pontuações, noticiou a revista Time.

Muitas vezes, as seleções femininas também não têm o crédito que lhes é devido. O mundo celebrou quando Cristiano Ronaldo foi aclamado como o "maior marcador de golos do mundo no futebol internacional" em 2021 - 123 golos no total até agora - mas esse recorde não está totalmente correto, dado que existem sete mulheres com mais golos em carteira, evidencia a mesma publicação.

Vale ainda a pena destacar a diferença salarial entre homens e mulheres na área: as jogadoras do Mundial de Futebol Feminino de 2023 deverão ganhar, em média, apenas 25 cêntimos por cada dólar ganho pelos homens na copa do mundo do ano passado, segundo uma nova análise da CNN Internacional. Pela primeira vez, a FIFA acordou que cerca de 49 milhões de dólares do prémio recorde de 110 milhões de dólares do campeonato feminino iriam diretamente para as jogadoras individuais.

O anúncio foi produzido pela agência de publicidade Marcel e publicado em junho, em vésperas da copa do mundo feminina da FIFA, a decorrer entre 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia.