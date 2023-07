Seleção brasileira presta homenagem às vítimas do Irão

mulher curda iraniana de 22 anos, presa a 13 de setembro pela polícia da moralidade de Teerão por não respeitar o rígido código do vestuário e que morreu três dias depois de ter sido espancada -

Chegaram com estilo! Confira como foi o momento da chegada da #SeleçãoFeminina em solo australiano… Vamos nessa! #PelaPrimeiraEstrela



pic.twitter.com/6pa0nBPjl7 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 4, 2023

foi sentenciado à pena de morte no Irão devido ao seu posicionamento oposto ao regime. As frases dirigem-se, portanto, aos dois.

"Nenhuma mulher deve ser obrigada a cobrir a cabeça" e "Nenhum homem deve ser enforcado por dizer isto" - foram estas as frases que adecidiu afixar no avião que as levou à Austrália para o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. A equipa aterrou em Brisbane na manhã desta quarta-feira - 5 de julho - num avião com as fotografias dos iranianos Mahsa Amini -e Amir Nasr Azadani - jogador de futebol e protestante - na cauda, assumindo assim uma postura dedo sistema opressivo do Irão.Naturalmente, o protesto em causa prende-se com o caso Amini - Azadani . A morte de Masha provocou protestos generalizados em todo o país e desencadeou uma maior resistência ao tratamento dado pelo regime às mulheres.Azadani, que era jogador de futebol, foi preso durante os protestos e posteriormente condenado a 26 anos de prisão, e em dezembro de 2022A postura da Seleção, e do Brasil no geral, surge depois de a FIFA ter confirmado que as jogadoras não seriam autorizadas a usar braçadeiras arco-íris ou com as palavras "OneLove" em apoio aos direitos LGBTQ+ , revelando em vez disso oito alternativas sancionadas para as equipas escolherem, confirma o The Guardian.Antes de a equipa descolar de Brasília na segunda-feira, a sua superestrela Marta (assim conhecida no meio econfirmou que este torneio seria o seu último Campeonato do Mundo. "Temos de compreender que chega uma altura em que temos de dar prioridade a outras coisas", afirmou, citada pelo The Guardian. "Ter a oportunidade de ir a outro Campeonato do Mundo, o meu sexto, é surreal para mim", disse. Veja o vídeo.