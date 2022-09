Signos. Descubra como Mercúrio retrógrado a vai afetar em setembro

Com a entrada de Marte em Gémeos no último dia 20 de agosto, começou um ciclo de sete meses que vai imprimir vários desafios no destino que queremos dar à nossa vida. Por outras palavras, Marte em Gémeos estimula a curiosidade para começar novos caminhos e ter novas experiências e também trazer a energia da adrenalina muito própria da atividade física e da competição, mas também do stress e da aceleração! Este é ainda um momento de procura de conhecimento e, por isso, é comum pesquisarmos novos cursos, novos livros, novas exposições. O frenesim mental pode ser imenso!

Normalmente, Marte fica no mesmo signo cerca de dois meses - a razão pela qual ficará sete meses em Gémeos é a retrogradação que acontece a partir de 31 de outubro. Marte está mais lento nos céus e por isso a sua importância nos próximos meses irá prolongar-se.

O regente de Gémeos é Mercúrio, nosso velho conhecido, que ficará retrógrado em Balança a 10 de setembro, recuando a Virgem a 23, dia em que começa o outono e o Sol entra em Balança. Espera-se grande influência de Virgem em setembro, já que o Sol estará neste signo até ao dia 23.

Antes disso, Vénus entra em Virgem a 5 de setembro e, uma vez que Virgem é regido por Mercúrio, haverá tendência para estarmos muito mentais. Será um mês para fazer planos, com novas ideias, novos cursos, novas dietas. Toda a planificação de setembro está intensificada e acelerada. Será um mês em que é preciso ter cuidado com o excesso de crítica interna e externa e, com a retrogradação do Mercúrio, é natural que fiquemos com maior noção dos sentimentos de culpa e inibição que temos nas nossas relações. Como gostar de nós próprios e dos outros mesmo com a noção de que somos imperfeitos? Libertando-nos de culpa, procurando relações com uma comunicação saudável e verdadeira. Passo a passo, cultivando a autoestima e uma mentalidade de cura e evolução e encontrando a compaixão necessária para lidar com as nossas imperfeições.

Mercúrio Retrógrado de 10 de setembro a 2 de outubro

O Mercúrio retrógrado em Balança e Virgem vai trazer à tona as necessidades de melhoria da comunicação nas nossas relações, principalmente durante a oposição ao Júpiter em Carneiro, que estará mais intenso na primeira e na terceira semana do mês. Poderá haver muito debate de ideias e diferentes perspetivas em cima da mesa: será que somos capazes de ouvir e respeitar as diferenças? Amar incondicionalmente o outro nos seus valores, e compreensão de que todos temos a nossa mundivisão é a proposta evolutiva deste aspeto. Este período de retrogradação poderá também ser um desafio às relações: somos capazes de realmente ouvir o outro quando ele diz que está desagradado? Será que conseguimos mudar o que precisa de ser mudado. Por outro lado, poderá ser uma altura de início de novas relações: quais as amizades que podem dar lugar à intimidade e, havendo intimidade, quais permitem igualdade? Na última semana do mês, Vénus fará uma oposição a Neptuno, um trígono a Plutão, trazendo as relações e a gestão dos recursos financeiros para o centro do nosso pensamento.





Lua Cheia em Peixes – fortalecer o sistema imunitário físico e psíquico

O Mercúrio vai ficar retrógrado com a Lua Cheia em Peixes a dia 10… Peixes ajuda a acalmar todos os detalhes de Virgem, promovendo a autoaceitação. É um bom dia para passar tempo na Natureza e fazer algo relaxante. Peixes é também a sensibilidade. Assim, será bom deixar conversas mais delicadas para outra altura. Esta Lua Cheia vai acontecer próxima de uma conjunção a Neptuno, a intuição pode estar nos picos e por isso é dia de dormir com um bloco ao lado da cama para apontar os sonhos. Podemos ter mensagens! Pode ser um dia dado à preguiça e por isso é bom dar ao corpo o que ele precisa: descanso, relaxamento. É também um dia para cuidarmos do nosso sistema imunitário, cuidar das nossas defesas físicas e psíquicas. Aprender a conhecer o que nos tira energia e o que nos dá energia e saber organizar a nossa vida em função dessa clarividência, este será o convite de reflexão da Lua Cheia.

Lua Nova em Balança – depois da reflexão e da planificação, vem a decisão

A 25 de setembro a Lua Nova em Balança vai trazer a energia que precisamos para espevitar a procrastinação. Será uma lua com muita energia para avançar com o que queremos. Podemos ter a força necessária para colocar planos em prática e explicar às nossas relações as decisões que tomámos com mais clareza. Pode ser uma boa data para fazer escolhas. Os trânsitos no céu ajudam com Mercúrio e Vénus em trígono a Plutão dará intensidade às nossas necessidades. Já Marte em trígono a Saturno promete dar-nos harmonia na construção das nossas ideias, o conseguir traduzir palavras em ação! O Saturno em quadratura a Úrano vai influenciar a liberdade de ação.

Uma dança nos céus a favor da libertação dos valores caducos

Já é uma dança quem vem do ano passado e que volta a estar numa órbita muito próxima ao longo deste mês. Saturno em Aquário e Úrano em Touro desafiam-nos a largar os valores do passado que apenas prejudicam a natureza e a gestão equilibrada dos nossos recursos. Um incentivo para largar os valores que nos impedem de viver a nossa natureza sem inibições. É claro que abandonar o passado cria uma crise necessária e, mais uma vez, a ênfase de Virgem ao longo de setembro vai ajudar ao discernimento do que tem de mudar.