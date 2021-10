Novembro: todas as previsões astrais para cada signo

Quais são as adversidades que pode encontrar ao longo do mês de novembro? E as potencialidades de crescimento pessoal e profissional? Andrea Pereira, praticante de astrologia evolutiva, faz um relato signo a signo e consoante o dia em que nasceu. Conheça alguns dos termos da astrologia no glossário, aqui.



Carneiro

1º decanato - 21 a 31 de março

Marte, regente do seu signo, está em Escorpião, estimulando bastante a sua vontade de se envolver intimamente com alguém. Aumentando a sua capacidade instintiva, mas também a sua tendência explosiva. Pode haver sorte na área afetiva.

Na vida profissional, em assuntos de grupo ou comunitário, terá capacidade para liderança e para levar a água ao seu moinho. Está a sair da casca profissionalmente, a confiar mais nos seus impulsos e a aprender a assumir responsabilidades das suas ideias.

Na semana de 7 de novembro pode ter dificuldade em expressar as suas ideias em relação. Tente pensar ao nível das suas necessidades e de como explicá-las de uma forma a que o outro a entenda. O eclipse lunar a 19 de novembro vai ajudá-la a novos inícios.

2º decanato - 01 a 10 de abril

Este pode ser um mês em que vai sentir o apoio de amigos ou conhecer pessoas que vão ter um impacto positivo em si pela originalidade e diferença que representam.

Atirar-se de cabeça em novas questões de carreira continua a ser um dilema. Por um lado, quer começar um novo ciclo, fazer novas escolhas, por outro lado tem que terminar o processo em que está. Comece já a experimentar um novo ciclo enquanto termina o anterior!

Este mês pode sentir-se demasiado provocada nas suas relações íntimas. Lembre-se de explicar ao outro as suas visões e quem é, o que é importante para si, de forma que o outro entenda a sua perspetiva e o que a motiva.

3º decanato - 11 a 20 de abril

O mês começa com conversas animadas e muita vida relacional. Pode sentir-se amada e rodeada de pessoas que gostam de si. Pode ser um início de mês marcado pelo entusiasmo.

No trabalho está a aprender a ter novos valores sobre o que significa ter autoridade. As relações com colegas parecem estar privilegiadas, assim como o espírito de equipa devido à influência benéfica de Júpiter.

Na penúltima semana do mês pode haver crise de comunicação nos relacionamentos íntimos. Certifique-se que controla a impulsividade para não falar mais do que devia. Na última semana o ambiente no amor melhora.

Touro

1º decanato - 21 a 30 de abril

Costuma ser resistente às ideias que vêm de fora, mas abra exceção! Oiça bem as ideias que os seus amigos lhe dão, pois podem ser de se aproveitar. Iniciativas em grupo estão privilegiadas neste mês.

Sente alguma falta de motivação e demasiado sensível para as necessidades do tempo. A sua tendência à "preguicite aguda" pode estar enfatizada. Contrarie esse espírito e saia do cadeirão para uma boa corrida ao final da tarde.

A lua nova a 4 de novembro pode acordar paixões. A oposição de Marte ao Sol pode trazer-lhe relações intensas na intimidade que irá ter tendência a permanecer ao longo o mês. Também pode trazer o início de novos investimentos.

2º decanato - 01 a 10 de maio

O Sol em Escorpião está a trazer-lhe algum equilíbrio. Pode ser uma fase em quem maior clareza acerca das transformações que quer operar na sua vida.

Está a decorrer um processo de libertação que pode afetar as sus relações íntimas seja pela forma da quebra de tabus na intimidade, seja pelo assumir que pretende sair da relação. A 4 de novembro com a lua nova a acontecer no seu decanato pode sentir a mudança de rumo mais fortemente. Melhor fase para a intimidade será a partir do dia 21 de novembro em que sentirá um apaziguamento.

A segunda quinzena pode ser muito intensa e sentir-se muito acelerada. Cuidado, desacelere e faça tudo com muita atenção. Cuidado com pequenos acidentes.

3º decanato – 11 a 20 de maio

No início do mês vai querer fechar-se em casa e não ver ninguém. Simplesmente não lhe apetece. Pode sentir que as pessoas estão com energia a mais. É possível que se sinta num desalinho em relação às demais pessoas da sua vida.

Pode sentir-se numa fase em que não sabe para onde se virar. Quais são os meus desejos? O que é que realmente quero? Com o Plutão trígono Sol vai encontrar respostas. No final do mês algo pode surgir.

A partir de 21 de novembro alguma conversas vão desbloqueá-la. Vai sentir-se pronta a voltar ao mundo.

Gémeos

1º decanato - 21 a 30 de maio

A intensidade do Sol em Escorpião destabiliza-a, por sentir que há uma tendência ao exagero no ar e ao conflito que de certa forma a bloqueia. Pode sentir esta influência nas relações afetivas mais próximas. Alguns conflitos podem deixá-la sem palavras.

Com a entrada de Sol e Mercúrio em Sagitário, na última semana do mês, haverá uma tendência a esclarecimentos e ao encontro de soluções. O ar estará mais leve.

A última semana do mês poderá ser frutífera não só nos relacionamentos afetivos como também nos profissionais em que conseguirá chegar a acordo em diferentes questões.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Aprender a desacelerar neste mês poderá ser importante no âmbito da sua intimidade. Poder estar mais atenta à sua relação de forma a dar resposta ao seu parceiro poderá ser uma boa estratégia. Tenha tempo para rituais a dois. Se solteira, poderá estar com necessidade de o fazer consigo mesma.Pode haver uma sensação de culminar de projetos que poderá dar prazer. Novas ideias começam a aparecer para o futuro.

Na primeira semana do mês pode sentir que as contas são demais. Decisões sobre onde investir ou não investir são difíceis de tomar. Dê passos pequenos e com clareza.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

Começa um mês com um aspeto de harmonia entre o Júpiter, o Mercúrio e o Sol! Sente-se alinhada: sabe o que quer, com quem e parece que o universo ajuda. Amigos em particular parecem ter um papel importante.

No trabalho está a ser desafiada a criar os seus próprios modelos e a ir além do que já conhece: dê o pulo. Trata-se de um treino para que seja consistente com as suas ideias.

No amor há um ambiente de confiança. Amizades podem ser algo mais. Na lua cheia a 19 de novembro, não meta os pés pelas mãos, diga o que sente, mas também o que procura.



Caranguejo

1º decanato - 21 a 30 de junho

Quer muito ter um espaço de intimidade e confiança com alguém. Lembre-se que isso começa com o seu amor próprio. Sente que deu um passo importante para as suas relações no sentido de se tornar mais expressiva e independente. As duas primeiras semanas podem trazer momentos bons no amor.

Algum hobby ou trabalho extra que tem pode tornar-se muito benéfico e revelar-se um importante trunfo para as suas finanças.

Pode sentir-se muito distraída este mês, com a cabeça nas nuvens, mas pode ser um estímulo à sua criatividade.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Este vai ser um mês de diversão entre os seus amigos, de tornarem reais muitos dos planos que têm combinado. Pode sentir-se bem na sua tribo. A lua cheia em Touro vai trazer-lhe intensidade na intimidade.

Continua a sentir que tem muito trabalho, mas de alguma forma espera que haja uma recompensa pelo seu esforço, e é provável que sim.

Quer muito mudar a sua casa, torná-la mais vazia, libertá-la de tralha. Força! Mesmo ao nível energético vai sentir-se a criar espaço para o novo na sua vida possibilitando criatividade.

3º decanato – 11 a 21 de julho

Conversas com os outros podem acordar alguma insegurança. Pode sentir que há um choque de valores que a deixa desconfortável. Ao mesmo tempo quer abraçar uma maior liberdade nas suas relações e por isso tenderá a deixar a crise para trás. Na Lua nova a 4 de novembro vai sentir-se inspirada para um novo ciclo nas suas relações.

As perguntas sobre quem é interiormente podem estar a pairar o seu espírito nesta crise existencial pela qual tem passado. Começa a tornar-se mais claro que quer ter mais poder criativo na sua vida.

Esta "Carangueja" pode ter negociações importantes neste mês e encontrar novas formas de rendimento.

Leão

1º decanato - 22 a 31 de julho

Se é mãe pode sentir que os seus filhos lhe andam a morder os calcanhares. Têm muita energia e estão a precisar de muita atividade. Este mês poderá passar tempo em família com muita energia. No geral, a leonina deste decanato, sente também que está a precisar de liberdade e de sair da rotina.

Os compromissos que tem assumido têm-na limitado. Sabe bem ter segurança, mas pode achar que a sua expressividade está a ser camuflada pelas obrigações. Tente mostrar como se sente.

Este poderá ser um mês de boa oportunidade para si, no sentido de começar algo novo e criativo, de forma a dar nova forma à sua vida.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Tem estado a libertar-se dos seus valores antigos relativamente à forma como quer ter recursos para a sua vida. Consciente ou inconscientemente tem atraído mudanças significativas na área profissional de forma a encontrar algo onde se possa sentir a utilizar os seus dons.

Pessoas no seu meio de trabalho podem ajudá-la a adaptar-se a novas circunstâncias. Tente perceber os meios onde se move de forma a perceber os rituais destas pessoas que a rodeiam nos diferentes mundos. Seja discreta.

No amor pode sentir alguns conflitos, principalmente na lua cheia em Touro, a 19 de novembro.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

A sua saúde anda a pedir pela sua atenção. É altura de fazer as rotinas habituais e pensar nos hábitos a cultivar para que o melhor de si possa vir para o mundo. Há mudanças na alimentação de que está a precisar.

Anda à procura de saber ser mais assertiva nos seus relacionamentos, nomeadamente em questões de autoridade. Como aprender a escutar mesmo o outro, a parti do local onde o outro está? Esta pode ser a lição do momento ao nível profissional e amoroso.

Na última quinzena as suas relações podem levá-la a novas experiências que lhe vão revelar facetas diferentes suas. Está mesmo a precisar.

Virgem

1º decanato - 23 de agosto a 01 de setembro

Está a precisar de tempo para si, para estar de pernas para o ar, com muita liberdade para fazer tudo e nada. Até porque precisa de tempo de reflexão para tomar decisões relativas à família e carreira. Na primeira semana do mês parece conseguir esse espaço.

Na segunda quinzena siga os seus instintos no meio profissional pois pode acertar na "mouche" e deixar todos com um sorriso.

Alimente as suas relações duradouras, pois estão a precisar da sua atenção. Recupere alguns dos rituais das suas amizades.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Com o Mercúrio em Escorpião está mais introspetiva do que é habitual. É altura de pensar e alinhar. Sente-se bastante inspirada no início do mês para ter boas ideias para pôr em prática. Cultive a fé e ponha em prática essas ideias na segunda quinzena.

Em termos de carreira, parece estar numa fase em que é reconhecida pelos seus pares, não só apenas pela sua responsabilidade como também pela inventividade.

No amor, a segunda quinzena parece ter um compasso de harmonia, companheirismo e à vontade. Os últimos dias serão ideias para um longo passeio ou viagem.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

Começa o mês a precisar de clareza e discernimento sobre as suas necessidades e está a fazer o que precisa para ver essas necessidades cumpridas. Seja verdadeira sobre o que gostaria de ter para si.

Em grupos, pode sentir que não está a ser compreendida como se estivesse a falar línguas diferentes das dos seus colegas ou amigos. Na vida profissional é altura de muito trabalho e gostaria de contar com uma equipa funcional.

Em termos de carreira e amor pode sentir que está no início de um novo ciclo. Com a influência de Escorpião pode ser tempo de experiências novas na intimidade.

Balança

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Passo a passo vê um aprofundamento das suas relações mais íntimas. A energia de Escorpião está a trazer maior confiança a dois ou a consciência do trabalho que é preciso fazer nesse sentido.

A comunicação continua a desempenhar um papel fundamental na sua vida profissional. Escolhas múltiplas continuam a ser uma possibilidade o que por vezes também pode trazer a indecisão de Balança. Relações com a autoridade podem por à prova a sua capacidade de intervir com liderança e autoestima.

A 19 de novembro com a lua cheia em Touro é possível que se torne claro as direções que quer tomar ao nível emocional por estar em maior contacto com aquilo que é importante para si.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Questões financeiras podem tirar-lhe o sossego. Imprevistos nos gastos têm-na deixado mais sensível nesta área. Com a entrada de Vénus em Capricórnio as suas necessidades materiais vão-se tornar mais óbvias assim como a estrutura necessária para fazer frente a essas questões.

A lua cheia em Touro, a 19 de novembro, pode trazer-lhe esta necessidade de arranjar maior segurança interna e material para que possa sentir uma maior liberdade de ação.

Nas suas relações íntimas, com a influência de Escorpião, pode querer tocar em temas mais tabu.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

O início do mês vai ser o culminar de um processo forte de comunicação e de gestão emocional. Há uma sensação de "tarefa cumprida" e com bastantes aprendizagens. Continua a querer perceber que forma quer ter no mundo e como quer que a sua voz seja ouvida.

No amor há a possibilidade de momentos incríveis a dois e com muita conversa e promessas de transformação. Há uma nova estrutura a ser pensada na vida a dois. Parece haver agora maior clareza.

Financeiramente pode ter novos investimentos a ganhar forma no final do mês. Vénus em Capricórnio ajuda-a a ter maior consciência do que é um bom negócio.

Escorpião

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

Muitos parabéns, atrasados ou em dia!

O mês começa com Marte mesmo em cima do seu Sol, a dar-lhe uma enorme energia para novos começos neste início de novo ciclo. Segue-se Mercúrio a dar-lhe profundidade e estratégia para definir metas e transições. Na semana de 7 de novembro vai estar com o fogo todo, cuidado com a impulsividade.

Algo que pode notar é a vontade de encontrar algo que faça disparar o seu entusiasmo. Pode sentir que ultimamente lhe falta aquela energia vibrante de algo a conquistar.

Financeiramente pode ser uma boa fase.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Estamos no seu mês Escorpião! Muitos parabéns!

Tem passado por alguns terramotos emocionais devido ao Úrano em oposição ao Sol. Úrano está a libertá-la das estruturas emocionais que já não são necessárias. Traz ao de cima tudo aquilo que é para ser curado para depois poder começar um novo ciclo.

Na semana de 14 de novembro atenção que terá conversas que serão incríveis resoluções para si e que podem trazer magníficas mudanças. A Lua Cheia a 19 de novembro vai trazer-lhe uma força poderosa, use-a para ganhar autoestima e autossuficiência.

Bons investimentos financeiros na semana de 21 de novembro. As relações também estão com boas vibrações.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

Muitos parabéns Escorpião!

Tem tido novos inícios profissionais com imensa criatividade e desafio. Com a entrada de Vénus em Capricórnio parece que esses novos caminhos vão continuar a dar frutos. A saúde tem estado no seu espectro de ação e vai continuar. Os rituais que tem adotado estão a ter resultados visíveis! Continue.

Tem sentido muita rebeldia em relação à sociedade. Quer mais e melhor. Pense como pode ser um exemplo em práticas que façam evoluir o mundo em que vive.

A lua cheia vai trazer-lhe conversas muito íntimas e reveladoras, prepare-se, pois, é disso que gosta, muita profundidade! Será tempo de viagens internas e reveladoras.

Sagitário

1º decanato - 22 de novembro a 1º de dezembro

Está a culminar um ciclo de desejos de dois anos e pode estar a avaliar o que correu bem e o que não correu tão bem e perspetivas futuras. Conversas com pessoas importantes da sua vida vão ajudá-la nesse balanço.

Vénus em Capricórnio está a trazer-lhe vontade de arranjar estruturas mais seguras na sua vida. A liberdade e a expansão são boas, mas correm melhor se tiver um porto seguro. A Lua cheia em Touro vai ajudar a este processo de reflexão.

Júpiter em Aquário continua a levantar alguma poeira no seu inconsciente. Invista em processos de autoconhecimento.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Tem assuntos em mão que preferia poder ignorar, mas não pode. Agora aprenda a distribuir o seu tempo de forma organizada de forma a não captarem toda a sua atenção.

Devido à influência de Úrano no seu Sol tem andado mais nervosa, como que irrequieta. Júpiter em Aquário não ajuda e por isso há a necessidade de perceber: o que é que precisa de largar? Que bagagem está a mais?

A lua cheia vai trazer-lhe entusiasmo e criatividade. Talvez seja uma altura de viagens, passeios ou aventuras. Também pode suceder um ambiente propício ao amor.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Novembro será para si um mês que lhe traz leveza, convívio e partilha. A convivência com grupos está privilegiada e pode haver a tendência para estar envolvida em movimentos.

Há em si uma vontade grande de viver de uma forma mais flexível e de forma pouco convencional. Nesse sentido pode escolher ter mais de uma fonte de rendimento de forma a possibilitar juntar dinheiro para as próximas aventuras.

Com a influência de Escorpião pode ser uma fase mais reflexiva, de questionamento de que necessidades estruturais precisa e de quais pode prescindir.

Capricórnio

1º decanato 22 a 31 de dezembro

O mês começa com ideias criativas ao nível profissional ou no âmbito familiar. Está com energia e vitalidade para trazer as suas ideias ao mundo e por as mãos à obra. A segunda semana de novembro será harmoniosa.

Pode, no entanto, ter escolhas a fazer ao nível íntimo ou profissional para as quais se sente um pouco bloqueada por ser obrigada a pensar nas diferentes partes envolvidas. Oiça o coração e a sua vulnerabilidade. A lua nova em Escorpião a 4 de novembro trará resolução.

Novas amizades podem surgir, pessoas com muita finidade com os seus valores podem entrar na sua vida.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

Novembro será para si um mês de prosperidade. Atividades em grupo estão privilegiadas e poderá contar com espírito de partilha nos grupos em que está envolvida.

A lua cheia em Touro pode trazer-lhe um maior nível de compromisso ao nível relacional assim como um grande sentimento de estabilidade. Será também uma boa fase para investimentos a longo prazo.

Ainda no amor, os planetas em Escorpião podem trazer maior intensidade à vida íntima. A energia de Capricórnio e Escorpião juntas podem trazer abandono de tabus.

3º decanato 11 a 20 de janeiro

Marte em Escorpião pode trazer-lhe alguns conflitos de poder em diferentes áreas da sua vida, mas principalmente na área familiar e profissional. Em disputas encontre os valores que têm em comum, de forma a encontrarem uma conciliação.

A última quinzena pode ser marcada por essa vontade de trazer as suas necessidades e a sua liberdade individual ao encontro do outro, de forma assertiva. Aprender a escutar o outro vai permitir-lhe ganhar esse espaço.

Novas amizades podem trazer um colorido inesperado ao seu dia-a-dia. Arrisque novas experiências, saia da rotina.

Aquário

1º decanato 21 a 30 de janeiro

Está na última fase de restruturação da sua vida. Daqui para a frente tudo irá ser diferente. Como se alguém novo estivesse a nascer. Profissionalmente, pode haver novos inícios.

As suas relações íntimas podem estar a provocá-la. Alguém que deseja, mas que é demasiado intenso poderá estar a tirar-lhe o sono. Tem medo de cair numa armadilha pois o que procura é mais e mais liberdade.

Pode ser um mês de grandes esclarecimentos no que diz respeito às suas relações no geral.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Algo novo na esfera amorosa pode estar na calha. Se já é comprometida pode ser uma surpresa ou uma novidade.

Se tem andado interessada em aprender alguma técnica de cura, este pode ser o momento. Por outro lado, pode ser uma boa fase para ter uma visão mais holística da sua saúde.

Cuidado com discussões intensas na terceira semana do mês. Pode sentir que lhe estão a querer impor demasiadas regras e sentir-se presa. Não alimente conversas demasiado emocionais nesta altura, até porque não são a sua praia. Deixe os ânimos acalmarem

3º decanato 10 a 19 de fevereiro

Este mês de novembro será para sim uma oportunidade grande para gozar a vida, à sua maneira. Sente que está a ter sucesso, e pode também ter bons ventos no amor.

A lua nova em Escorpião pode trazer-lhe conversas de grande estímulo e complexidade, como costuma gostar. De tal forma que decisões para um novo ciclo podem surgir.

Na segunda quinzena pode receber boas notícias no que se refere à vida profissional. A sua mente pode estar a fervilhar de ideias. Não as deixe fugir. Para cada uma delas estabeleça um plano.

Peixes

1º decanato 20 a 29 de fevereiro

Vai começar o mês de novembro com muita inspiração. O tema "escorpiónico" do mês é-lhe confortável pois, gosta de navegar no seu mundo interior, desde que lhe traga clareza de ação e não confusão. Poderá ser uma boa altura para escrever os seus sonhos e pode começar na lua nova, a 4 de novembro.

Ao nível profissional será um bom mês. Receberá sinais de que está num bom caminho. Está também a criar novos sonhos para o futuro. Confie na sua intuição.

Neptuno, regente do seu signo, continua em marcha rés a trazer-lhe vontade de ficar mais recolhida e sonhadora. Trata-se de uma boa altura para escrever aquilo que lhe atravessa o espírito.

2º decanato 1 a 10 de março

As suas relações estão no seu foco. Quer construir rotinas e caminhos a dois que sejam significativos e moduladores de uma intimidade verdadeira. Sente-se inspirada a ter o relacionamento com que sempre sonhou.

Profissionalmente sente que está num bom caminho e pode receber os frutos do seu empenho. Podem haver surpresas nessa área.

A lua cheia e eclipse vão ser intensos para si. Aproveite a energia que vai surgir de uma forma bem física ou até para atividades ao ar livre.

3º decanato 11 a 20 de março

O mês de novembro pode começar com algumas falhas de comunicação. Esclareça o que realmente pretende.

Em vários sentidos, ao nível profissional é altura de colher frutos assim como de conquistar triunfos não só na vida profissional como relacional.

A segunda quinzena pode ser mais dedicada aos seus relacionamentos. Irá estabelecer relações íntimas que poderão ser frutíferas, mas que precisam de trabalho e ajustamentos. A semana de 21 de novembro em especial.