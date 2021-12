Atriz francesa de 25 anos acusa Gérard Depardieu de a ter violado

"Eu preciso de viver na verdade. Vivo escondida e em silêncio. Não é mais suportável. Eu preciso de me expressar. Fui violada por Gérard Depardieu em agosto de 2018. Ele foi indiciado há um ano. Ele trabalha enquanto eu sobrevivo", explica a atriz de 25 anos, que afirma ter esperança de "recuperar a integridade".

Já sabiamos que o ator francês estava implicado num caso de violação e agressão sexual, mas ainda não sabiamos que o acusava. Sabiamos, também, que o #MeToo estava a demorar a chegar à Europa, mas que chegaria. Em França, embora o movimento até já tivesse chegado (recorda-se da entrevista que fizemos a Vanessa Springora ? E do caso de Adèle Haenel, mencionado na mesma entrevista ?) levantam-se agora vozes de protesto contra Gérard Depardieu, que é publicamente acusado pela jovem atriz de 25 anos, Charlotte Arnould, de violação. O caso remontará a 2018, e só agora a atriz francesa terá conseguido arranjar forças para dar o nome, e a cara."Sou vítima de Depardieu… Já passou um ano desde que foi indiciado… Já não consigo ficar calada" começou por escrever no Twitter.

Je suis la victime de Depardieu..

Ça fait un an pile qu’il est mis en examen.

Je ne peux plus me taire… pic.twitter.com/eEmlJKh7AR