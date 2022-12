A semelhança assombrosa de Charlotte com a sua trisavó

Foto: Getty Images 1 de 5 Isabel Bowes Lyon, futura Rainha Mãe, quando tinha sete anos, 1907. 2 de 5 Foto: Getty Images 3 de 5 Isabel Bowes Lyon, futura Rainha Mãe, quando tinha sete anos, 1907. Foto: Getty Images 4 de 5 Princesa Charlotte a caminho do Serviço de Natal na Igreja de Sandringham a 25 de dezembro de 2022, Inglaterra. Foto: Instagram @kensingtonroyal 5 de 5 Os irmãos Charlotte e George juntos, minutos antes se sair para a escola

É cada vez mais difícil não notar as parecenças de Charlotte , a filha do meio de Kate Middleton e do príncipe William, com os outros membros da família real. Com apenas sete anos, a príncesa de Gales partilha características com os pais, como seria de esperar, mas é especialmente parecida a William. Claro que em tudo o que diz respeito a semelhanças de parentesco, é discutível e suscetível a opiniões díspares, até.Por isso mesmo, há quem diga que os traços faciais de Charlotte vão mais ao encontro daqueles que tinha a Rainha Mãe,, sua trisavó e mãe de Isabel II, quando esta era ainda uma criança. A Rainha Mãe faleceu em 2002, tendo ainda conhecido William e também Harry, os bisnetos.De lábios finos, olhos despertos e tez pálida, faz realmente lembrar a Charlotte que conhecemos pelas fotografias oficiais divulgadas por Kate e William na sua página de Instagram.