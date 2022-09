A operação Ponte de Londres. O que acontece se a rainha Isabel II morrer?

Não é segredo nenhum: há anos que os planos para o eventual falecimento da rainha estão a ser feitos, tendo a própria até feito parte deles, até para garantir a estabilidade do trono de Inglaterra.

Existe um sistema pronto a ser aplicado - para além de um funeral muito detalhado – nos nove dias após a morte da rainha. Incluem-se aqui aspetos como quem vai ser a primeira pessoa a receber a notícia, como o povo fará o luto, e o que se espera do príncipe Carlos. A este plano chama-se "Operation London Bridge" (Operação Ponte de Londres).

Na verdade, os planos desta operação estiveram em segredo até 2021, ano em que o jornais The Guardian e o Politico obtiveram documentos oficiais do gabinete do governo. A partir daí, já temos uma boa ideia do que se pode esperar dos 10 dias após a morte da rainha e do seu funeral.

D-DAY: o dia da morte

De acordo com o The Guardian, sempre que a rainha está doente, o seu médico sénior fica a monitorizá-la e a controlar o acesso ao quarto e à informação que é tornada pública. Neste caso, o palácio anuncia que a rainha está doente, não entrando em detalhes – exatamente o que aconteceu esta quinta, 8.

O protocolo não muda no caso de uma morte súbita: o secretário privado da Sua Majestade vai dar as notícias à primeira-ministra, agora Liz Truss, através do código "London Bridge is Down" ("A ponte de Londres caiu"). O mesmo é depois comunicado aos ministros a quem é pedida a maior descrição. Vão receber também um e-mail do Secretário de Gabinete onde se poderá ler - "Queridos colegas, é com tristeza que escrevo para informar sobre a morte de Sua Majestade a Rainha". As bandeiras vão baixar até meia haste em 10 minutos.

Daqui a notícia segue para os outros governos dos quais a rainha é Chefe de Estado e aos países da Commonwealth.

Também segundo o The Guardian, um "lacaio em roupa de luto" vai depois colocar um comunicado nos portões do Buckingham Palace e o site oficial mudará para um ecrã preto com a mesma informação. Neste momento, a primeira-ministra fará um comunicado, serão lançados tiros e a nação fará um minuto de silêncio.

Charles torna-se rei

O príncipe Charles torna-se rei assim que a rainha morrer, apesar da coroação poder acontecer meses ou até um ano depois do falecimento. Os filhos de Charles vão "beijar as suas mãos", e o futuro rei falará à nação às 18h, diz o The Guardian.

O dia seguinte

Charles vai ser oficialmente proclamado rei - apesar de tecnicamente já o ser após o momento do falecimento da mãe - às 10h, e depois encontrar-se-á com a primeira-ministra e outros oficiais do governo para ficar a par de assuntos que só a rainha Isabel II sabia.

2 dias depois

O corpo da rainha volta para a sala do trono do Palácio de Buckingham, as bandeiras irão manter-se a meia haste e os sinos vão soar. Se Isabel II morrer fora de Londres, o caixão será levado de comboio real para a cidade onde faleceu, e a primeira-ministra vai estar presente.

3 dias depois

Charles faz uma curta visita pelo Reino Unido.

4 dias depois

Enquanto Charles está em visita, os ensaios para o funeral começam. O The Guardian afirmou que o funeral da rainha vai ser preparado pelo duque de Norfolk e vai envolver muito planeamento – apesar de haver planos em prática desde 1960.

5 dias depois

O caixão da rainha sai do Palácio de Buckingham em direção a Westminster numa procissão de uma hora, seguida por um serviço fúnebre em Westminster Hall. O povo poderá visitar o caixão até quatro dias depois.

6 dias depois

O ensaio do funeral acontece.

7 a 8 dias depois

O governo vai continuar a preparar o funeral, que o Politico afirma ser cheio de "potenciais erros", como lidar com um grande influxo de turistas, seguranças, chegada dos Chefes de Estado e grandes ajuntamentos de pessoas.

9 dias depois

O funeral acontece, na Abadia de Westminster, nove dias depois da morte. Londres vai fechar completamente, incluindo o Mercado Acionista, devido a um "dia de luto nacional", avança o Politico.

O Big Ben toca, e o país vai ter outro momento de silêncio. O caixão da rainha é transportado para o castelo de Windsor, e os restos mortais ficam junto do rei George VI, na Memorial Chapel.