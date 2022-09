Ex-funcionários da família real fazem revelações inéditas sobre Meghan Markle

"Sociopata narcisista" – assim é descrita a duquesa de Sussex, Meghan Markle, por ex-funcionários da Firma que trabalharam para Harry e Meghan antes de ambos abandonarem o Reino Unido em 2020. Esta afirmação está contida no novo livro de Valentine Low, Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, correspondente real para o jornal diário Times desde 2008. De acordo com afirmações reveladas pelo NY Post e Page Six – e que vão poder ser lidas na sua totalidade a 6 de outubro quando o livro estiver nas bancas - Meghan estava a planear a sua saída da família real desde o início da sua chegada lá. "Toda a gente sabia que a instituição seria julgada em função da felicidade de Meghan. O erro foi pensar que ela queria ser feliz", disse um ex-funcionário. "Ela queria ser rejeitada, porque tinha essa obsessão desde o primeiro dia".

O livro apresenta revelações que podem por em causa a reputação dos duques de Sussex, em especial de Meghan Markle, devido a alegados comportamentos para com funcionários. Segundo Courtiers, o casal sentia-se "humilhado" por ser tratado pelos funcionários juniores.

Várias são as fontes que afirmam que um funcionário do palácio de Kensington se queixou ao casal múltiplas vezes por sentir que estava a ser tratado de forma abusiva, ao que Meghan respondeu: "não é o meu trabalho mimar pessoas". Em 2021 foi feita uma investigação pelo palácio de Buckingham, de forma a distinguir as verdades das mentiras da duquesa – o relatório nunca foi publicado. Quando questionada sobre estes comportamentos Markle sempre os negou, como na entrevista com Oprah, em 2021.

Rumores de mau comportamento por parte da ex-atriz datam desde a sua entrada na família real, em 2017. Alegadamente, a duquesa de Sussex abusou verbalmente de vários funcionários nas mais variadas ocasiões. Os entrevistados apelidaram-se de 'Sussex Survivors Club' (Clube de Sobreviventes dos Sussex), devido ao mau tratamento por parte do casal, explica o NY Post. "Havia muitas pessoas magoadas", disse uma fonte à autora Valentine Low. "As raparigas mais novas estavam magoadas com o comportamento deles [Meghan e Harry]".

Uma auxiliar da família real conta a história de como o casal a mal tratou numa sexta-feira à noite, ligando-lhe repetidamente: "a cada 10 minutos recebia gritos dela e de Harry. "Não acredito que fizeste isto. Desapontaste-me. O que estavas a pensar?’" eram as palavras proferidas pelo casal, alega, adicionando que este comportamento se manteve "durante umas horas".

Samantha Cohen, secretária particular do casal, é outras das queixosas - antes e depois de um voo até à Austrália em 2018, também alega maus tratos verbais. "A Sam deixou claro que era como trabalhar para um casal de adolescentes", disse uma amiga de Cohen, acrescentando ainda que estes a puxavam até ao seu limite, deixando-a a sentir-se "miserável", avança o NY Post.

De acordo com um excerto da nova obra de Valentine Low publicado no Times inglês, a duquesa de Sussex ameaçou o príncipe Harry de que acabaria a relação se ele não confirmasse publicamente que estavam juntos, escreve a revista The Insider. É dito que Meghan fez um ultimato a Harry, o que deixou o príncipe em pânico. "Ele dizia: ela vai deixar-me", revelou uma fonte.

O The Post apontou também que Markle esteve em contacto com a Netflix em 2018, enquanto membro da família real – já Harry revelou que nunca tinham pensado em juntar-se a esta plataforma de streaming até abandonarem os cargos reais.

Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown tem como data de lançamento a 6 de outubro no Reino Unido e ainda não há informação se será editado em Portugal.