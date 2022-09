O que acontece à fortuna de 500 milhões da rainha?

496.900.00 em euros

Após o anúncio da morte da rainha , muitas são as perguntas deixadas para trás: Carlos sucede de imediato? Quando se realiza o funeral? Quais são os protocolos reais quanto ao luto das nações? O que acontece à sua fortuna é uma das mais pertinentes e que, provalemente, mais levanta curiosidade. Sua Majestade deixa para trás mais de 500 milhões de dólares (em bens pessoais adquiridos ao longo dos seus 70 anos no trono,Embora isto possa parecer simples, a fortuna da rainha - e o que lhe acontece agora - é um tema complexo. Parte do que é considerada sua propriedade pertence efetivamente à chamada, o império de 28 mil milhões de dólares a que membros da família real britânica como o reise referiam como "o negócio da família".A monarquia detém quase, que não podem ser vendidos, segundo a, discriminado em "pequenas" fortunas como: o património da Coroa; o Palácio de Buckingham; o Palácio de Kensington; o Ducado da Cornualha ou o Ducado de Lancaster, entre outros.E depois há o património pessoal da rainha. De acordo com o site americano, a rainha acumulou mais de 500 milhões de dólares em bens pessoais, em grande parte devido aos seus investimentos, coleção de arte, joias, e propriedades imobiliárias, que incluem a Casa Sandringham e o Castelo Balmoral, de acordo com o. Depois da sua morte, a maior parte dos seus bens pessoais será transmitida ao príncipe Carlos quando ele tomar o trono.também herdou quase 70 milhões de dólares da rainha Mãe quando esta morreu em 2002, incluindo investimentos em pinturas, uma coleção de selos, porcelana fina, joias, cavalos, e até uma valiosa coleção de ovos Faberge. As pinturas da coleção incluem obras de Monet, Nash, e Carl Fabergé. Sobre estes bens, foi levantada uma cláusula legal que isentou a rainha do pagamento do imposto sucessório sobre os bens deixados pela sua mãe, o que se aplicará também ao príncipe Carlos.