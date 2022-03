Horóscopo: amor, saúde, dinheiro. As previsões, signo a signo, para março

O mês de março será o mês em que começamos novos ciclos na nossa vida pessoal e coletiva com as necessárias libertações do passado para podermos começar de novo. A conjunção de Vénus e Marte em Aquário vai ajudar à rebelião necessária! Veja como os aspetos do mês a afetam. Melhores do mês: 3º decanato de Touro e Caranguejo, Escorpião! O 3º decanato de Capricórnio terá o maior grau de intensidade!