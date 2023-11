Um viveiro de plantas onde também é servido brunch

Num tranquilo sábado de manhã, mergulhámos numa experiência singular que nos transportou para um oásis verde, onde a natureza e o sabor se fundiram de uma forma harmoniosa. A razão da visita? Um brunch num local inusitado: na loja de plantas Viplant, em Oeiras. Este conhecido viveiro de plantas uniu forças com o tão célebre estabelecimento de doces do Lx Factory, a Brigadeirando, para dar a conhecer esta diferente experiência.

Ao entrar, somos imediatamente envolvidos pelo perfume fresco das folhas e pela profusão de tons de verde que cercam o local. Pareciamos ter sido transportados para uma mágica floresta, onde cada esquina escondia surpresas botânicas. A verdade é que o encanto não se limita ao interior. O espaço de fora, abençoado pela brisa suave da manhã, convida-nos a saborear a refeição ao ar livre. Ali, as mesas eram ladeadas por exuberantes plantas, criando uma atmosfera de tranquilidade, onde o som das folhas ao vento é a trilha sonora perfeita para este brunch pensado de raiz para este sítio.

Bruch do prato de ovo Foto: DR

O menu conta com três opções. O primeiro, com um custo de €15, inclui uma fatia de pão brioche com bacon e ovos mexidos, uma fatia de bolo (com recheio de brigadeiro), uma bebida quente e uma bebida fria, além de duas micro tartes. O segundo e terceiro menu, com o preço de €14 cada, oferece um waffle misto ou um croissant com queijo creme e salmão, uma fatia de bolo, uma bebida quente e uma bebida fria, juntamente com duas mini tartes.

Brunch com o prato de waffle Foto: DR

Uma experiência que nos conectou com a beleza da natureza e a riqueza da gastronomia, e que nos deixou com vontade de regressar. Onde? Viplant, Estrada de Oeiras, Oeiras. Quando? Disponível a semana toda com fins de semana e feriados incluídos, das 10h às 19h. Reservas? 21 440 6590