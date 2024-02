Cinema para os mais novos: IndieJúnior Porto anuncia a 8ª edição

Dentro do enfoque temático deste ano - afinal, comemoramos 50 anos de liberdade - o tema do festival é composto por três sessões de curtas-metragens e uma de longa-metragem. A programação visa explorar a ideia de liberdade de forma abrangente, apresentando filmes internacionais que abordam este conceito e celebrando os 50 anos do 25 de Abril. O festival também propõe encontros com realizadores, sessões mediadas e atividades educativas e artísticas relacionadas com o cinema português no programa Cinema e Liberdade.

A rubrica "O Meu Primeiro Filme" destaca as memórias de Wandson Lisboa, designer, apresentador e instagramer, que irá partilhar a sua experiência com o filme Toy Story – Os Rivais. Para os mais pequenos, o "Cinema de Colo" oferece uma experiência para bebés, e o "Cinema à Mesa" nos Maus Hábitos combina a degustação de curtas-metragens com a experiência gastronómica.

Além disso, o festival inclui oficinas e uma exposição, com temáticas como liberdade, cinema e psicologia, bem como a exposição "AbrilAbril", realizada pelos alunos da OSMOPE (Obra Social do Ministério das Obras Públicas). O encerramento desta 8ª edição será marcado por um Filme-Concerto com a participação da dupla de artistas "O Som do Algodão" e a sua interpretação única da plasticidade da palavra e exploração sonora das imagens, intitulado "Sons da Liberdade".

Com uma competição que inclui o maior número de filmes, escolhidos para crianças e jovens dos 6 aos 18 anos, provenientes de quatro escolas da área metropolitana do Porto, o IndieJúnior Porto promete ser uma experiência cinematográfica inesquecível. O encontro anual está marcado em diversos locais da cidade, incluindo o Batalha Centro de Cinema, Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Casa das Artes, Coliseu Porto Ageas, Maus Hábitos e Reitoria da Universidade do Porto.

Poderá consultar a programação aqui, a informação dos bilhetes aqui e as sessões aqui.