Martini: o aperitivo com 160 anos celebra com cocktails

Quem se lembra daquelas mini garrafinhas de Martini? Presença obrigatória em qualquer restaurante que se prezasse e cujo conteúdo aromático, de tom castanho avermelhado, era vertido para um copo de pé, com gelo e limão? Parece que já lá vão 160 anos, não é verdade? Não vão, mas podiam ir porque é esse o aniversário que a Martini celebra este ano. Como? Da melhor forma possível: com a Martini Aperitivo Week, que decorre em 10 bares de Lisboa, Porto, Braga e Guimarães, de 25 a 30 de setembro.

Se ficou cheio de vontade celebrar e "bebemorar", basta que, em Lisboa, visite o Quattro Teste, o Bar do Infame, o Nexo1/2 Bar, ou o Gin Lovers; no Porto, o Torto.Porto, o Easy at Selina, o Gin House, ou a Vermuteria da Baixa; em Braga e Guimarães, o Restaurante 34 e o Friends Bar. Em qualquer um destes locais, vai encontrar um menu especial com um cocktail aperitivo criado para o momento. Como se não bastasse, ainda vão decorrer, em Lisboa e no Porto, duas masterclasses lideradas por Marcos Dias, do restaurante Infame, onde os convidados terão a oportunidade descobrir mais sobre o momento do aperitivo e sobre food pairing. Para ficar por dentro de todos os detalhes, mantenha-se atento ao Instagram da Martini.

E porque as velhas garrafinhas já lá vão e, agora, o que está a dar são cocktails coloridos, divertidos e cosmopolitas, a Martini juntou-se à italiana Maura Milia, gerente do multipremiado The Connaught Bar, em Londres, para criar cinco receitas de cocktails para diferentes ocasiões. Bebidas leves e refrescantes, que vão desde um Americano com infusão de bergamota a um Garibaldi sumarento com polpa de pêssego branco.

A boa notícia é que todos estes cocktails, com baixo teor alcoólico ou sem álcool, podem ser recriados em casa. E a melhor notícia de todas é que vamos partilhar as receitas consigo. Assim, até pode celebrar na varanda. Aproveite, que o sol de outono ainda está para durar. Mas não dura sempre.

Elixir Nº 160

Floral e perfumado, é ideal para um final de tarde Foto: DR

Receita

35ml Bombay® Premier Cru

45ml MARTINI® Riserva Speciale Ambrato

10ml de Licor St- Germain®

Decoração: Flores comestíveis

Método: Num copo com gelo, misturar todos os ingredientes. Decorar com flores comestíveis.

Peach Garibaldi

Laranja agridoce e pêssego branco para refrescar Foto: DR

Receita

15ml MARTINI® Fiero

15ml MARTINI® Riserva Speciale Bitter

30ml de polpa de pêssego branco

60ml de Sumo de Pêssego e Água Tónica de Jasmim

15ml Sumo de Laranja

Decoração: Rodela de pêssego branco

Método: Num copo com gelo misturar todos os ingredientes. Decorar com uma rodela de pêssego branco.

Peach GaribaldiNO (sem álcool)

Uma versão sem álcool que não compromete o sabor Foto: DR

Receita

50ml MARTINI® Floreale Sem Álcool

30ml de polpa de pêssego branco

60ml de Sumo de Pêssego e Água Tónica de Jasmim

5ml sumo de laranja

Decoração: Rodela de pêssego branco

Método: Num copo de vinho ou num copo balão com gelo misturar todos os ingredientes. Decorar com uma rodela de pêssego branco.

Bergamot Americano

Com um toque picante de frutas cítricas italianas Foto: DR

Receita

45ml MARTINI® Rosso

45ml MARTINI® Riserva Speciale Bitter

75ml de Água Tónica

Uma pitada de bergamota

Decoração: Rodela de laranja

Método: Num copo highball com gelo adicionar 45ml MARTINI® Rosso, 45ml MARTINI® Riserva Speciale Bitter e 75ml de Água Tónica. Mexer e misturar delicadamente todos os ingredientes. Decorar com uma rodela de laranja.

Mirto Negroni

Com licor de murta, típico da Sardenha, onde nasceu Maura Milia Foto: DR

Receita

40ml MARTINI® Rosso

30ml MARTINI® Riserva Speciale Bitter

20ml Bombay® Premier Cru

5ml Licor de Murta

Decoração: Folha de Eucalipto

Finalização: Essência de Podere Santa Bianca Maestrale

Método: Num copo com gelo misturar todos os ingredientes. Decorar com uma folha de eucalipto e finalizar com essência de Podere Santa Bianca Maestrale.