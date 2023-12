Doces de natal com um twist de sofisticação

A época festiva é a altura ideal para comer os doces todos sem se sentir culpada. Como forma de elevar a tradição natalícia a um patamar de sofisticação irresistível, o Hotel Tivoli da Avenida da Liberdade apresenta uma coleção única de doces tradicionais que poderá levar para casa.

Neste espaço de requinte, os sabores clássicos do Natal ganham uma nova vida, incorporando um twist inovador que cativa os paladares mais exigentes. Do tradicional bolo rei (€40), passando pelo bolo rainha de avelã e gianduja (€45) até chegarmos ao tronco de natal de caramelo e chocolate (€60), preferido da chef.

Bolo rainhã de avelã e gianduja Foto: DR

Se está nos planos fazer a tradicional volta pela baixa de Lisboa, para explorar as luzes de natal, poderá passar pelo hotel para provar uma fatia dos doces disponíveis para esta quadra e acompanhá-la com uma das duas bebidas disponíveis nesta época. A primeira, o Cocoa Wonderland, uma esfera de chocolate de leite recheada com chocolate em pó e marshmallows, que se dissolvem em leite quente. A segunda, e para um mood mais festivo, é o novo cocktail natalício, o Gin Go Bells, à base de gin, sumo de tomate, polpa de morango e sumo de lima. Para aumentar ao aconhego proporcionado pela gastronomia, todas as sextas-feiras, das 19h às 20h30, há Jingle Jazz Sessions na recepção, com o pianista Victor Zamora, Alex Damasceno na bateria e a cantora Ruane Ballmant que reinterpretam temas natalícios em estilo jazz.

Cocoa Wonderland Foto: DR

Inspirada na gula que esta temporada pede, Mónica Azevedo, chef responsável pela criação dos bolos, afirma que o toque especial é o chocolate, ingrediente presente em todas as iguarias. Encomendas? +351 213 198 620.