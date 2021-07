Em plena pandemia, valem-nos os fins de semana ao ar livre, na praia, respirando (e inspirando) o ar puro do areal e do mar. O PortoBay Falésia, que "aproveitou" o confinamento para remodelar o lobby e as suites júnior, situa-se em Olhos de Água, no Algarve, e é um desses destinos que garantem distâncias entre hóspedes, seja nas suas piscinas ou nos restaurantes do hotel. Reabriu em maio e já está repleto de novidades que nos convidam a reservar uns dias para visitar o tão adorado Sul. Foi precisamente o que fizemos durante cinco dias, que souberam pelo dobro - tal é o mood slow living que aqui se vive - mas que, no fim, podiam perfeitamente ter sido o dobro.

PortoBay Falésia Foto: PortoBay Falésia

As surpresas começam à chegada, com um lobby totalmente renovado com um toque boho chic, uma reviravolta positiva para quem visita um hotel clássico como este é, mas que nunca deixa de se reinventar para uma decoração mais contemporânea. Já as 11 júnior suites remodeladas apresentam agora uma decoração em tons pastel, onde se destaca a madeira crua, em tom natural e o uso de cores mais claras e tranquilas, em linha com as mudanças no lobby do hotel.

PortoBay Falésia Foto: PortoBay Falésia

O paraíso mora a sul Foto: PortoBay Falésia

Uma das vantagens do PortoBay Falésia é que pode reservar a estadia com pensão completa, que inclui todas as refeições menos o lanche, para não ter de se preocupar em encontrar sítio para comer, e ainda assim experimentar várias cozinhas do mundo (já lá iremos). É uma das vantagens que ganham uma nova importância nos tempos que vivemos, já que ninguém quer preocupar-se em sair do sítio para desfrutar das férias.



A cereja no topo do bolo é o restaurante Madeira, que tem um buffet temático, e que todos os dias se foca em gastronomias de diferentes cantos do mundo. Do buffet "Toscano", ao "Caribe", passando pelo "Lusitano" ao "Carioca" ou ao "Ibérico", de segunda a domingo muitas são as possibilidades de explorar destinos gastronómicos sem sair do PortoBay Falésia. De pequenas saladas refrescantes a pratos principais variadíssimos, passando por sobremesas típicas e outras mais universais, é fácil perdermo-nos neste buffet e cair na tentação de querer provar tudo. Há tempo, pensamos, mas os cinco dias voam num ápice (aconselho, portanto, a ficar mais do que este período).



Nos primeiros dias confirmamos aquilo que já suspeitávamos: a esplanada virada para o mar, várias piscinas e acesso direto à praia da Falésia e todas as facilidades das refeições tornam este um dos mais práticos destinos para as tão ansiadas férias do verão de 2021. A pensão completa ainda inclui almoço no restaurante Falésia, onde todos os dias há pratos diferentes no menu do dia, uma refeição que inclui entrada, prato principal e sobremesa, e que inclui as melhores iguarias da cozinha mediterrânica, desde as famosas saladas de polvo aos pastéis de bacalhau, passando pelo peixe grelhado, tanto atum como robalo, versões de mar frescas e deliciosas. Para os adeptos de comfort food, há hambúrgueres e pizzas que prometem fazer também as delícias dos mais novos. A sugestão passa sempre por acompanhar com uma sangria ou uma imperial bem gelada, sendo que as bebidas são à parte se optar pela estadia com pensão completa.



Há ainda um spa, um mini ginásio e uma zona de bar que tem concertos todas as noites, onde pode pedir um martini bianco bem fresco. Saberá pela vida, prometemos.

Onde? Quinta do Milharó, Olhos de Água, Albufeira. Reservas +351 289 007 700 ou falesia@portobay.pt