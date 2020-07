Ir para fora cá dentro. Os melhores destinos nacionais deste verão

Numa altura em que os voos internacionais ainda estão condicionados por causa da Covid-19, e neste momento mundial de incerteza, os próximos meses continuam a ser uma incógnita e muitos portugueses optam por fazer férias em Portugal. De Norte a Sul, seja no Douro ou no Alentejo, estes são alguns dos refúgios mais sossegados e relaxantes do momento.

Herdade da Malhadinha Nova

Um paraíso vinícola onde se pode pernoitar debaixo do luar alentejano, rodeado de vinhas. A Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa, tinha apenas uma casa com 10 quartos, mas com a aquisição de uma nova propriedade conta agora com quatro novas unidades de alojamento (mais uma casa numa aldeia a 5 km) que se estendem ao longo de 450 hectares de propriedade. Seja na Casa do Country House, na Casa do Ancoradouro, na Casa das Pedras, na Casa da Ribeira, na Casa das Artes e Ofícios ou na Casa da Venda Grande, numa aldeia perto da herdade, a ideia é relaxar e desfrutar do ambiente tranquilo. Embora o restaurante esteja, para já, fechado, todas as refeições podem ser recebidas nos quartos e nas casas (ou dada a possibilidade de serem confecionadas pelos mesmos). Se os desejos são de estar ao ar livre, as versões vegetariana, gourmet e alentejana estão disponíveis para piquenique na herdade. Reservas: 284 965 432

Herdade da Maridona

Em Glória, uma pequena aldeia perto de Estremoz, a Herdade da Maridona – Agroturismo recria os típicos montes alentejanos tornando-os em verdadeiros oásis de descanso para toda a família ou simplesmente para um fim de semana romântico a sul. Conta com quatro montes alentejanos, três deles totalmente remodelados, num total de sete apartamentos diferentes, uns térreos e outros com mezaninne. No exterior, onde o Castelo de Évora Monte forma o pano de fundo, há duas piscinas, uma zona de baloiços, trampolim, matraquilhos, ping pong, entre outras atividades para os mais novos. Os trilhos por entre o montado possibilitam passeios de bicicleta ou a pé, em que pode desfrutar da natureza na sua forma mais natural, encontrar um rebanho ou uma manada. Há ainda uma mercearia onde pode encontrar bens básicos, bem como outros produtos regionais e artesanato. Valores a partir de €160. Reservas: 964 713 002

Quinta do Crasto

O enoturismo da Quinta do Crasto, em Sabrosa, no coração do Douro, já reabriu. Os passeios a pé pela vinha, as viagens na clássica Bedford e as provas de vinhos vão continuar a ser orientados por um especialista da Quinta do Crasto, com as devidas medidas de segurança e proteção. No terraço exterior da casa senhorial da Quinta do Crasto, com uma vista maravilhosa sobre o Douro, vai manter-se o serviço de almoços e jantares. No final da refeição é ainda possível visitar a emblemática piscina da propriedade, com assinatura do arquiteto Souto Moura.

Quinta dos Murças

A Quinta dos Murças, localizada na margem direita do rio Douro entre a Régua e o Pinhão, é um dos refúgios secretos desta zona. Esta quinta histórica, onde foi plantada a primeira vinha vertical do Douro em 1947, dispõe de uma casa composta por cinco quartos, sala com varanda virada para o Douro, cozinha e jardim com piscina. As provas de vinho, os trilhos, os piqueniques, as idas à horta e os passeios no barco solar são algumas das experiências proporcionadas pela quinta. O preço por Casa (ocupação máxima 10 pessoas) é de €900 por dia (pequeno-almoço incluído). Reservas: reservas.murcas@esporao.com ou 934 550 006

Sheraton Cascais Resort

Na Quinta da Marinha, o Sheraton Cascais Resort já reabriu os seus restaurantes Glass Terrace e o Flow Pool Bar, junto à emblemática piscina do resort. Para marcar o regresso à normalidade, este resort lançou os brunchs, que agora acontecem todos os sábados e domingos, entre as 12h30 e as 16h, no Glass Terrace, sempre animados com música ao vivo e com acesso à piscina, aos jardins do resort e ao Brave Kids, espaço que as crianças poderão frequentar desde que acompanhadas por um adulto. O Serenity – The Art of Well Being e o ginásio também já estão disponíveis, e abertos com todas as medidas de precaução. Reservas: 21 482 9100

Quinta do Ameal

Situada no vale do Rio Lima, a Quinta do Ameal é o destino perfeito para quem quer fugir ao ruído e azáfama da cidade. Com 30 hectares de verde, a quinta dispõe de cinco suites, com cozinha e sala em open space. A Casa Grande tem três suites com entrada exterior independente e a Casa da Vinha é composta por duas suites. Além do acesso às áreas comuns da quinta, jardins e piscina, os visitantes podem realizar provas de vinho, atividades aquáticas no rio e passeios na ecovia com mais de 40km ao longo do rio Lima. Os preços das suites começam nos €240 por dia. Reservas: reservas.ameal@esporao.com ou 916 907 016

Aldeia da Pedralva - Nature & Village Experience

O projeto rural da Aldeia da Pedralva,na algarvia Vila do Bispo, está envolvido pela atmosfera descontraída da costa vicentina. Este projeto dispõe de 26 casas em atividade turística, com um total de 43 quartos, em unidades T1 a T3, um restaurante típico, o "Sitio da Pedralva" com o seu Café Central e várias áreas comuns como a piscina ou a zona do forno da aldeia. Além disso, existe um centro de atividades com 32 bicicletas e mais de 300 km de trilhos de Mountain Bike, escola de surf, material de caminhada para participar nos conhecidos trilhos da Rota Vicentina, cursos de mergulho, entre outras atividades de natureza. Os pacotes em quarto duplo começam nos €370. Reservas: reservas@aldeiadapedralva.com

Quinta dos Machados

A Quinta dos Machados – Nature, Love and Relax, turismo rural e spa, na vila de Mafra, é um convite aos amantes de natureza a aproveitar agradáveis passeios no campo ou a desfrutar de uma massagem realizada ao ar livre.

No interior da quinta encontra-se o restaurante Cantinho dos Sabores, que serve pratos típicos portugueses elaborados com os melhores ingredientes vindos diretamente do campo e dos produtores locais. Conhecida pelo seu bosque sensorial, a quinta pode ser descoberta de bicicleta, com todas as medidas de segurança. Reservas: quintamachados@quintamachados.com

Hotel Memmo Baleeira

Em Sagres, o hotel Memmo Baleeira marca as coordenadas perfeitas para recarregar energias junto ao mar e ao areal extenso que circunda esta área. Pensado para que os seus hóspedes possam desfrutar do exterior, o Memmo Baleeira oferece uma série de atividades que podem ser desenvolvidas de forma segura ao longo da estada: a prática de surf, passeios de barco, caminhadas em trilhos pela natureza ou circuitos de bicicleta, aulas de ioga e meditação. Essencial descobrir a maravilhosa gastronomia típica da região, conhecida pela autenticidade e sabores frescos do mar e mariscos. Reservas: 282 624 212 ou baleeira@memmohotels.com

Pine Cliffs Resort

Ao longo dos 72 hectares que compõe este resort, há opções para todos os gostos e famílias. Seja para descansar e desfrutar da natureza, para dar um mergulho na Praia da Falésia, ou desfrutar de um cocktail num dos restaurantes do Pine Cliffs Resort, este é um dos destinos de sonho no Algarve. Pode optar por uma estada numa vila (com piscina, jacuzzy e barbecue privados), numa moradia totalmente equipada, em apartamentos com cozinha e quartos comunicantes, se necessário, ou em quartos de hotel. Além dos restaurantes Corda Café, Maré at Pine Cliffs, Mirador e Clubhouse, Os campos de golfe, padel e ténis também estarão abertos, tal como o Porto Pirata (aldeia das crianças). No Pine Cliffs Resort, as aulas de fitness serão agora feitas ao ar livre, nos jardins verdejantes do resort e sempre com a brisa fresca do Oceano Atlântico, e os serviços de beleza e estética também estão disponíveis, tanto no cabeleireiro Style – Hairdresser & Barbershop, como no spa Serenity – The Art of Well Being. Reservas: reception.algarve@luxurycollection.com