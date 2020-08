Férias em terras lusas. É desta que valorizamos o Portugal incrível?

Adaptada aos tempos modernos, a definição de oásis pode muito bem ser roubada ao contexto do deserto para ser trazida para um local perto do mar, especialmente se falarmos do Pine Cliffs. As fotografias do Google mostram-nos um pequeno paraíso torneado pelo mar e por vegetação, com piscinas e sombras convidativas pelo meio, mas a a realidade vai muito além disso.

Um resort de luxo em plena Praia da Falésia (por falar nisso, detenha-se uns segundos na paisagem da escadaria que leva à praia), o Pine Cliffs é o destino para fugir, literalmente, dos ruídos, da azáfama e do cansaço da cidade. Revitalizante em todos os aspetos, está desenhado para proporcionar bem-estar, do físico ao mental, com programas à medida de diferentes desejos. Se não lhe apetecer descer a tal escadaria até à praia, há oito piscinas para mergulhar, com espreguiçadeiras espalhadas junto às mesmas ou à sombra das árvores.

Uma das oito piscinas que o Pine Cliffs tem espalhadas pelo resort.

Um dos trunfos do Pine Cliffs é a aposta na vida saudável: para isso, há o ginásio, do qual os clientes podem usufruir de forma livre ou marcar uma aula com um dos personal trainers, mas também um estúdio mais recente onde decorrem aulas de pilates (ou pilates reformer), spining, boxe, treino funcional ou ioga. Mesmo quem não está a passar férias no hotel pode inscrever-se, criando um cartão membro.

Outra das razões que faz deste um oásis de tranquilidade é Maria D’Orey, que aqui criou o Serenity Spa, da qual hoje é diretora, eleito "Portugal's Best Resort Spa" pelos World Spa Awards, em 2018. Enérgica e empreendedora, Maria começou por ser personal trainer no Pine Cliffs e restruturou a área de fitness no resort. Foi também ela quem pensou na identidade do spa, criando a luxuosa marca Serenity – The Art of Well Being, especificamente para o Pine Cliffs e que entretanto chegou ao Sheraton Cascais Resort. "O Serenity tem uma oferta global de bem-estar nos tratamentos, tal como na nutrição, fisioterapia, osteopatia complementada com a componente física de exercício" explica. Antes de abrir o Serenity, Maria D’Orey foi em busca dos melhores spas do mundo, viajando até destinos como Dubai, França ou Suíça. "Em cada Serenity, crio um tratamento com os melhores ingredientes da região, para sentir os sítios" explica, referindo-se ao sal da Ria Formosa ou à alfarroba, por exemplo, elementos usados em tratamentos no Serenity do Algarve.

Maria D'Orey, diretora do Spa Serenity e de Fitness do Pine Cliffs.

Adaptado à nova normalidade, o spa preparou três tratamentos específicos para recuperar do confinamento, desenvolvidos para fortalecer e nutrir o corpo e a mente. O tratamento de costas Kundalini consiste numa massagem profunda que ajuda a restaurar a energia da coluna vertebral e dura 50 minutos (€90) ou 80 (€180); o reforço de imunidade é uma massagem de corpo inteiro com uma mistura de óleos energizantes e desintoxicantes, e dura 50 minutos (€110); por fim, a recuperação pós-vírus Serenity é um ritual de corpo ionizante com uma esfoliação nos pés com sal do Himalaias, uma massagem corporal revitalizante e uma reflexologia podal, ideal para aliviar o stress e exaustão, dura 80 minutos (€170). Entre as marcas disponíveis no spa, estão nomes como Sensai, ila Spa ou Margaret Dabbs London: os tratamentos podem ser eleitos conforme as mesmas.

A marca Spa Serenity, eleita uma das melhores do mundo, foi pensada por Maria D'Orey.

Se jantar fora durante as férias está nos seus planos, não é preciso sair do Pine Cliffs para saborear as melhores iguarias do Algarve. Um dos restaurantes mais bonitos do resort, o Maré, fica precisamente na praia da Falésia, com vista direta sobre o mar. É aqui que se come o melhor peixe da costa algarvia, e também o mais fresco, como explica Raul Ferreira, diretor assistente de comidas e bebidas do resort. "A maior parte das vezes o peixe chega às 4h da manhã. Temos pescadores nossos que arranjam o peixe mais fresco" explica. Na carta, há também as tradicionais ameijoas à bulhão pato (€22), salada de polvo (15€) ou gaspacho algarvio (€9). Se não optar pelo peixe, há frango à piri piri (€19), hambúrgueres (desde €16) ou wraps (desde €16). Nas sobremesas, há os típicos cheesecake (€10), mousse de chocolate (€8) ou bolo de bolacha (€9), para adoçar o paladar.

O convidativo interior do Pine Cliffs. Foto: Jessica Reis

Se optar por ficar dentro do resort, há música ao vivo no Corda Café, um dos preferidos no que toca aos restaurantes, e onde o peixe também é protagonista, como o salmão ou a corvina, acompanhados de legumes e batatas. Além da cozinha portuguesa, as sugestões vão desde as italianas pizzas e massas, às saladas, passando por pratos mexicanos como os tacos ou o guacamole, e ainda a cozinha tradicional algarvia.



Se optar por ficar no quarto, pode ser servir-se do Pine Cliffs Eats, uma aplicação que se adapta aos tempos em que vivemos, e que permite pedir o que quer que seja para o quarto (dentro da oferta do resort, claro). E nada como aproveitar a varanda e encomendar, por exemplo, uma das iguarias que o Yakuza tem ao dispor no vasto menu do restaurante. Sugestões? Desde o taco sakana (€14), a qualquer um dos gunkans especiais (entre €12 a 20€) passando pelo combinado especial Yakuza, que junta várias peças à escolha do chef Olivier da Costa.