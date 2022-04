Cinco dias de paraíso na costa algarvia

A saúde mental continua a ser um dos temas mais falados dos últimos tempos - e ainda bem. Na verdade, o nosso bem-estar interior é constantemente afetado pelo que nos rodeia, seja o medo de doenças ou ansiedade causada por conflitos armados. E mesmo quando estas circunstâncias não nos são familiares, existem outras tantas que são. Sim, por vezes é necessária uma pausa até do emprego que lhe faz feliz e dos filhos que ama.

Tirar tempo para nós mesmas é crucial e o The Renewal - Refresh, Revive & recharge, criado pela Yoga Corc e o Tivoli Carvoeiro com uma visão holística em mente, é o programa ideal para tal (podemos afirmá-lo porque o fomos experimentar), contando apenas com 15 vagas disponíveis. O resort onde ficámos, o Tivoli Carvoeiro de cinco estrelas, encontra-se quase aninhado entre os rochedos da falésia de Vale Covo, no Algarve. À partida, não parece ser de grandes dimensões, mas bem sabemos que as aparências iludem. É nos seus arredores que a maior parte das atividades acontecem, como as aulas de yoga, e a brisa suave do Oceano Atlântico, o aroma, o som e a vista de cortar a respiração puxam-nos para caminhadas junto ao mar. Terá também a oportunidade de visitar um mercado local com produtos tradicionais do Algarve. Com uma equipa especializada em bem-estar reconhecida internacionalmente, prometemos-lhe cinco dias de nutrição intensa, cura interior e uma re-energização total.

Tivoli Carvoeiro Foto: Tivoli Carvoeiro

Suite com vista para o mar Foto: Tivoli Carvoeiro

O retiro de cinco dias arranca com um teste epigenético (reserva antes da chegada necessária) com o especialista em medicina tradicional chinesa Rui Pedro Loureiro. No fundo, a consulta consiste numa série de perguntas iniciais sobre si, seguida da recolha de alguns fios de cabelo, retirados da parte de baixo da linha do cabelo, junto à coluna, onde estão mais perto da medula óssea. Os fios são pousados numa pequena máquina que depois faz uma bio-ressonância, ou seja, lê as ondas magnéticas através da raiz do cabelo. Como diz Loureiro, é uma forma rápida de descobrir todos os seus segredos. O foco não é encontrar doenças, mas descodificar maneiras de melhorar a sua qualidade de vida. O diagnóstico vai-lhe chegar convenientemente por email – um relatório extenso com cerca de 40 páginas recheadas de gráficos e informação sobre o que fez nos últimos seis meses. A partir daí, o médico saberá se dorme horas suficientes, se tem falta de água no corpo, se é uma pessoa muito ansiosa ou se tem um emprego stressante, as vitaminas e minerais que tem em falta, entre outras. Isto tudo será discutido em consulta, onde Loureiro lhe irá receitar soluções para os problemas. Outra atividade que não pode perder é a sessão de acupuntura realizada pelo mesmo especialista, que durará cerca de meia hora. Aproveite estes minutos para relaxar, reconectar-se consigo mesma e deixar as questões que não pode resolver de parte. Além disso, faz maravilhas a quem sofre de stress.

Rui Pedro Loureiro, especialista em medicina tradicional chinesa Foto: Tivoli Carvoeiro

Aula de yoga Foto: Tivoli Carvoeiro

Ao longo do retiro estão agendadas três aulas de yoga por dia, orientadas pela fantásticas Johanna Hellinger e Gisomar Cuba (duas de manhã e uma ao final da tarde), sempre com vista para o mar e acompanhadas pela melodia de taças tibetianas, gongos e outros instrumentos manuseados pelo terapeutas de som Bárbara Guerreiro e João Infante. Não se assuste se nunca praticou a modalidade, pois as sessões são adaptadas às capacidades dos participantes. A ideia aqui não é "ir ao ginásio", mas sim, mais uma vez, desfrutar do presente e autorizar-se a si mesma a tirar um tempo para si. No nosso caso específico, a aula de Johanna acabou ao som de um maravilhoso wind chime ou sino de vento, cujo "cantar" suave preparou-nos para o início do dia. A cereja em cima do bolo é que terá um tapete muito especial onde treinar. Os tapetes da Corc Yoga, fundada por Christine Moghadam, são os primeiros do mundo feitos de cortiça, 100% sustentáveis e fabricados em Portugal. A curadoria do retiro por esta marca tem como objetivo proporcionar à sua comunidade um momento de partilha e bem-estar em torno da prática da yoga e dos seus valores fundamentais de self-care e sustentabilidade.

Johanna Hellinger, professora de yoga Foto: Tivoli Carvoeiro

Aula de yoga Foto: Tivoli Carvoeiro

As tardes de 27 e de 29, entre 17h e as 19h, estão reservadas para os passeios ao longo da linha costeira dos Sete Vales Suspensos, considerado em 2019 o melhor trilho para caminhadas na Europa (cerca de 2km de 5.7km totais). No primeiro passeio, o guia que nos acompanhou, Fábio, explicou-nos tudo sobre as formações rochosas da zona. Que nome têm e porquê, que fenómenos metereológicos levaram à sua formação, as grutas que podem ser visitadas de barco se o mar o permitir. Com a familiaridade e o há vontade de quem conhece o trilho como a palma da mão, contou-nos histórias sobre as plantas que crescem nas arribas (zimbreiro, pau de pita, daroeira) e a utilidade que o imponente farol tinha no século passado, alertando-nos sempre acerca dos locais onde o terreno era mais desafiante. Se me permitem a liberdade, acredito que o passeio seja o ponto alto da experiência para muitos. Respirar o ar salgado, sentir a brisa no cabelo e contemplar o oceano sem fim é uma experiência inacreditável. Já a segunda caminhada será numa ótica de meditação, feita em completo silêncio.

O programa inclui também uma masterclass facial com a marca de cosmética de luxo Natura Bissé onde irá aprender técnicas de massagem facial, bem como poder usufruir de descontos especiais nos restantes tratamentos do Tivoli Spa (eleito o melhor resort spa de Portugal pelos World Spa Awards 2020). Recomendamos a massagem de corpo Tivoli Fusion Massage (€120) - aumenta a vitalidade, liberta tensão muscular e o aroma do óleo é uma surpresa agradável - ou o tratamento facial Mindfull Touch, uma experiência como nenhuma outra que combina a cosmética mais vanguardista com mindfulness e realidade virtual. Assim, o ritual tem início com um vídeo imersivo, onde utiliza óculos 3D, acompanhado por um áudio que a leva a concentrar-se nos quatro sentidos ao mesmo tempo: visão, audição, cheiro (através dos óleos usados) e tato (através da massagem). Após isto, a experiência facial continua com uma exfoliação e hidratação profunda.

Óculos usados na experiência Mindful Touch, da Natura Bissé Foto: Tivoli Carvoeiro

Nos tempos mortos, pode visitar a Praia de Vale Centianes, a Praia do Carvoeiro e a Gruta da Boneca, bastante conhecida pelas fotografias, ou aproveitar as excelentes facilidades do resort como as piscina interior e exterior, o ginásio, os restaurantes ou o Sky bar. Relativamente às refeições, o programa inclui meia pensão: pequeno-almoço diário e cinco refeições adicionais.

Restaurante The One Foto: Tivoli Carvoeiro

The Renewal tem uma duração de cinco dias, de 26 a 31 de maio. Estada em quarto deluxe individual com vista para o mar tem um custo de €3750, enquanto que quarto com ocupação dupla também com vista fica a €3350 por pessoa. Reservas aqui.