Conhecer o Porto a partir do coração da cidade

Ao entrar no Torel Palace Porto, os nossos olhos sobem de imediato para o teto onde estão suspensos incontáveis livros, sentimos que estamos num sítio especial. Damos um passo em frente, e o cenário delicado com que tudo está decorado, a fazer parecer que entrámos num palacete, comprova-o. O mais recente hotel do grupo a abrir (era para ser o primeiro, mas as obras de restauro atrasaram), o Torel Palace Porto junta-se ao Torel Palace Lisbon, ao Torel Avantgarde e ao Torel 1884 Suites & Apartments, estes dois últimos também situados no Porto.

A fachada do Torel Palace. Foto: Luís Ferraz

A biblioteca do Torel Palace. Foto: Luís Ferraz

O hall do hotel. Foto: Luís Ferraz



Edificado num palacete romântico do século XIX (o antigo Palacete Campos Navarro) transformou-se um boutique hotel de 5 estrelas inspirado na literatura portuguesa, e é sem dúvida um sítio que vive dos detalhes. Por exemplo, aos 24 quartos e suites do hotel pedem nomes emprestados a alguns dos escritores e poetas portugueses: Sophia de Mello Breyner Andresen, Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Antero de Quental, Bocage, Camilo Castelo, Eugénio de Andrade, Fernando Pessoa ou Florbela Espanca são alguns dos nomes homenageados. Há oito versões dos quartos e suites, que vão desde o clássico ao clássico deluxe, da suite superior à suite royal, mas todos eles têm uma placa, no exterior, a assinalar o nome do autor português que recorda.

A famosa clarabóia. Foto: Luís Ferraz

Torel Palace: um dos quartos. Foto: Luís Ferraz

Dois anos em restauros, o Torel Palace mantém o charme de um típico palacete burguês do Porto romântico, por fora, mas também por dentro. No interior dos quartos, os tetos trabalhados e os quadros dos famosos autores portugueses – pintados por Jorge Curval - conquistam qualquer amante da história literária (e arquitetónica) portuguesa. Vale a pena explorar os vários andares do hotel, para explorar outros pormenores de charme como a clarabóia que deixa entrar a luz pelo hotel adentro.

Torel Palace: um dos quartos. Foto: Luís Ferraz

O projeto de interiores foi entregue a Isabel Sá Nogueira, que já colaborou noutros hotéis do grupo, entre os quais o projecto do Torel Palace Lisboa, assim como as áreas comuns do Torel Avantgarde. Entre elas, o fabuloso Blind, o restaurante do hotel, um espaço escuro e enigmático que é um tributo a Ensaio Sobre a Cegueira de José Saramago, e que por isso tem uma palavra em braille escrita nas paredes (um desafio para os visitantes, que se adivinharem escolhem um cocktail gratuito).

A piscina e a esplanada do Blind. Foto: Luís Ferraz

A proposta gastronómica do Blind está assente nas memórias do chef Vitor Matos e nos ingredientes portugueses, com enfoque na sazonalidade e com um toque internacional. Entre os pratos do menu Gastrobar destacam-se o bacalhau a baixa temperatura (€25), a coxa de pato confit com molho de citrinos (€23) ou o risoto de beterraba com tomilho limão e queijo da ilha de S. Jorge (€15). Nas sobremesas, é imperativo provar o brownie de avelãs (€12) ou a banana da Madeira caramelizada (€12).

Um dos pratos do chef Vitor Matos. Foto: Carlos Vieira

Um dos pratos do chef Vitor Matos. Foto: Carlos Vieira

Um dos pratos do chef Vitor Matos. Foto: Carlos Vieira

O novo menu Blind Emotions proporciona experiências de 8 ou 10 momentos (€70 ou €90 por pessoa). O bar, que ocupa o centro do Blind, e que está aberto das 11h30 às 22h30, é o anfitrião perfeito para os cocktails de assinatura ou para um copo de vinho do Porto, como o belíssimo Quinta da Vacaria Tawny (10 anos, €12 o copo), perfeito para fotografar na esplanada, que fica mesmo em frente à piscina do Torel Palace. E por falar em piscina, esta tem os seus encantos: fica mesmo junto a um painél de plantas, que lhe confere ainda mais charme e a torna mais apetecível do ponto de vista estético. Recatado e descontraído, assim é este recanto no exterior do Blind, fazendo jus a todo o conceito do Torel Palace.

Onde? Rua de Entreparedes, 40 Reservas: (+351) 226 090 559 ou reservas@torelpalaceporto.com ou www.blind.pt para reservas no restaurante (226 001 580 / info@blind.pt).