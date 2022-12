Tutti a Tavola: um italiano com classe, no centro de um jardim em Lisboa

Entradas, bom vinho, e uma das massas. Foto: DR

izza Margherita (€10,50),

A clássica Diavola. Foto: DR

O interior do restaurante é sóbrio e clássico. Foto: DR

Os cocktails do Tutti a Tavola são todos de autor. Foto: DR

Jardim Mário Soares, 1700-097 Lisboa

21 797 0482

Entramos noe não conseguimos deixar de reparar no grande forno no interior da cozinha, que está parcialmente à mostra. Neste restaurante confeccionam-se os mais tradicionais pratos italianos, num ambiento digno de um filme da máfia, em que as luzes estão baixas e a decoração é sóbria e elegante - um conceito lançado pelos mentores do espaço, os irmãos Pedro, Luís e Sandra.Confeccionados pelo, os pratos que saem da cozinha do Tutti a Tavola são, primeiro, as entradas. Destacam-se o- sim, os nomes dos pratos são os originais - que é novilho curado Black Angus, rúcula, tapenade, pinhões e queijo pecorino DOP; a, tal como os(bolinhos panados de risotto com salmão fumado), para abrir o apetite ao que se segue (€6).Se é fã de pizzas e considera obrigatório pedir este prato em qualquer italiano, além da tradicionalvale a pena provar a, com base de bechamel, mozzarella, cogumelo portobelo, provolone fumado, camarão salteado e pesto. A fumegar e com esta combinação de sabores, feita com camarão fresco e ligeiramente tostada, é uma escolha vencedora.Optando por navegar por outros pratos icónicos na cozinha tradicional italiana, optamos pela massa caceretti di asparagi (€16,50), gratinada com bechamel, espargos e noz, uma combinação vegetariana que vai reunir consenso até junto daqueles que adoram carne. Ou pela, um clássico incontornável, servida à base de vitela e queijo parmesão DOP (€11). Há ainda duas opções de risotto, o di gambero (com camarão e miolo de amêijoa, €15,50) e o al funghi (trufado com cogumelo branco Portobello e porcini desidratado, €14).Em homenagens às idílicas cidades italianas, a carta de cocktails de autor pisca-nos o olho ao longo de toda a refeição - do, com caviar de vinho do Porto, rum Bacardi, sumo de lima e maçã desidratada, ao, com vodka Eristoff, sumos de limão e laranja, xarope de manjericão e espumante, todos com preços democráticos, entre os €5,95 e os €7,95. A carta de vinhos vem recheada de sugestões ecléticas, do Dão ao Douro. Por fim, pedir aquele que é para muitos considerado um barómetro de um bom restaurante italiano, é obrigatório. Falamos das sobremesas, entre elas o famoso e clássico tiramisu, servido de forma tradicional, com queijo mascarpone e licor de amaretto (€6), mas também a panacotta com frutos vermelhos (€5).Há ainda disponível um menu de snacks, mesmo a tempo dos encontros de Natal, disponível das 15h30 às 19h, com carpaccios, bruschettas, saladas, pizzas, sobremesas e gelados, à disposição durante este período.De segunda a sexta-feira, das 12h30 às a 15h e das 19h30 às 22h30; sábado das 12h30 às a 16h e das 19h30 às 23h e domingo das 12h30 às 16h.