The Therapist: um hotspot que é restaurante, café, clínica e loja

Panquecas

Não há quem não conheça o restaurante saudável e convidativo de cozinha funcional que ocupa um corner no, em Lisboa, tornando-se num dosao longo dos últimos quatro anos, em Lisboa., proprietária do The Therapist , começa por dizer que em tempos de pandemia muito mudou, indústria gastronómica incluída, o seu restaurante incluído. "Já há uma piada aqui na equipa de que eu me aborreço facilmente e que estou sempre a mudar tudo", confessa. "O The Therapist abriu com uma missão de levar um estilo de vida mais saudável e feliz a quem nos visita. Esta missão mantém-se ao longo destes quatro anos – o que tem mudado e evoluído é a forma como o fazemos. Abrimos com a ideia de ser uma, e neste momento somos

Esta mudança foi surgindo gradualmente, muito pela procura dos clientes do The Therapist, e "pela vontade que tínhamos de ajudar as pessoas a terem uma vida equilibrada e feliz através da alimentação." Durante o confinamento mudaram o visual e lançaram a loja online. "Chegou a uma altura em que percebemos que a maioria das pessoas que nos visitava não sabia o que era o The Therapist na sua essência: um restaurante funcional onde utilizamos produtos de origem local ou biológicos, para produzir refeições e bebidas funcionais, de acordo com quatro objetivos (mind, immunity, power e reset), tudo feito com um grande cuidado nutricional e com uma visão flexível da alimentação saudável."



bruschetta de abacate e ovo, e mantém-se."Acho que é sempre aquele prato muito consensual e reconfortante, o que o torna uma primeira escolha para a maioria dos clientes", explica Joana. "Um prato que tem suscitado muita curiosidade é a bruschetta de cavala, por ser considerada por alguns um peixe com menos valor, mas que para nós tem um valor nutricional tão elevado que seria impossível deixá-lo de fora da nossa carta. Quando as pessoas experimentam esta bruschetta acabam sempre por voltar para a comer mais uma vez, pois está muito saborosa."

Joana Teixeira, mentora e proprietária do The Therapist.

Bruschettas. Foto: Una Create

Além disso, o The Therapist também conta com oque funcionam em paralelo com o restaurante.O LAB é um espaço de partilha, de experiências e conhecimento para uma vida mais consciente e feliz, através de workshops ou talks que organizamos numa base regular," esclarece. No caso da CLINIC "é uma clínica de nutrição funcional, com consultas de nutrição mas também um acompanhamento diferente através das nossas sessões de Detox Your Kitchen ou Personal Cooking, durante as quais a nossa chef funcional vai a sua casa e ajuda-a conseguir ter uma alimentação natural e fácil durante a semana."

Se gostar muito dos ingredientes do restaurante, em seguida pode ir à loja, na mesma morada do The Therapist, onde se vendem as famosas granolas doces e salgados do restaurante, entre outros produtos a granel. Mas também "os nossos blends para misturar com a sua bebida ou os nossos bakes, misturas sem glúten para fazer os seus bolos em casa", e "uma oferta muito variada de kits de refeições de 1 a 3 dias com diferentes objetivos: reset, imunidade ou beleza."



Estivemos no restaurante, onde a chef Amábile Kolenda nos ensinou a fazer uma salada de pote para almoços nutritivos e rápidos. Veja o vídeo.