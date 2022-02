Há uma nova Capricciosa na cidade

Capri Chicken, acompanhado de pesto e batata doce assada. Foto: @capricciosagrill

Camarão tigre Foto: @capricciosagrill

Acompanhamentos disponíveis na carta. Foto: DR

Salada mexicana. Foto: @capricciosagrill

Onde? Passeio das Tágides Loja 2.26.1., Lisboa Quando? De segunda-feira a domingo, das 12h às 15h30, e das 19h às 00:00. Reservas 21 587 7559

Sabe aquele almoço familiar de domingo que nunca sabe onde marcar? Há um novo restaurante na cidade perfeito para os encontros em família, com amigos, ou até em género de date, aberto desde o último trimestre do ano passado. Um dos restaurantes que mais surpreende por virar o conceito não para as pizzas mas sim para a carne e para os vegetais, oacaba de lançar um novo pretexto para juntar a família à mesa. A tábua(€32) é o mais recente conceito da carta do restaurante do Parque das Nações, que promete desafiar os sabores mais tradicionais.Da picanha ao frango, passando pela focaccia de pesto e espinafres ou pela salsicha e legumes grelhados,esta tábua foi pensada para ser um mix do melhor que aqui existe, tudo à volta da carne e dos vegetais devidamente confecionados na grelha. Depois, basta escolher quatro acompanhamentos à escolha e dois molhos.Quanto aos acompanhamentos, há desde salada de coração de alface, tomate e mozzarella com manjericão, a salada verde com espargos e abacate, ervilhas tortas, maçã verde e molho de iogurte, batata doce assada com creme fraiche, paprika, cominhos e cebolinho, legumes do frill com balsâmico e parmesão ou salada mexicana com milho assado, batata doce, laranja assada, mix de pimentos grelhados, cebola roxa, coentros, nozes caramelizadas, maionese chipotle, gomos de lima e jalapeños - entre outras escolhas.Para amantes do peixe, há uma alternativa, já que nesta tábua também pode constar camarão tigre, salmão e tofu, além da focaccia, dos quatro acompanhamentos e três molhos (esta versão custa €50).Se não estiver no mood de provar as tábuas, há outros petiscos na carta para partilhar. Tais como pão de alho (€4,5), burrata trufada com rúcula e mel (€7), bresaola com agrião e requeijão (€5) ou carpaccio de vitela com parmesão (€7). As saladas são outro dos fortes da carta, desde a clássica Caeser (€13), à de salmão fumado (€13), todas têm acompanhamento de focaccia do grill.A decoração descontraída e junto ao rio convida a provar uma das sangrias existentes na carta (quem sabe a de Somersby ou a tropical) e a relaxar durante horas de conversa, entre as provas da carta e a chegada à sobremesa. Tanto o cheesecake como a panacota são boas apostas.