Palms Blitz, o refúgio na costa da Caparica com boa gastronomia e sunsets

Inaugurou no verão de 2020, em plena pandemia. Mas não foi difícil conquistar os veraneantes: há alguém que resista a uma boa margarita, um pôr do sol e comida acabada de sair do forno? O Palms, agora Palms Blitz, é o irmão mais novo do Dr. Bernard, também no paredão da Costa da Caparica, ambos de Gregory Bernard, o francês que se deixou conquistar pela costa portuguesa. Além de estar a uns aliciantes 15 minutos da capital, inspira-se no ambiente boémio de outras praias internacionais como a Venice Beach, em Los Angeles ou a Rockaway Beach, em Nova Iorque. Ao entrar no restaurante, é impossível não soltar gargalhadas com as frases que a artista Wasted Rita escolheu para gravar nas paredes, que aqui nos escusamos de revelar ao leitor para aguçar a curiosidade.

A premissa gastronómica do Blitz começa no toque mágico dado por David Liptay, um chef húngaro com um passado ligado a desportos radicais e ao surf, e pela sua mulher, Anna Bárath. O casal mudou-se para a Costa da Caparica e conheceu Gregory através do surf. "Naturalmente, queremos ser autênticos: e autenticidade significa estarmos conscientes dos nossos arredores, dos campos, das quintas, dos produtos que nos rodeiam e, em geral, de onde estamos. Com a mudança para Portugal, a nossa visão culinária abriu-se para uma gama muito mais ampla, onde os grandes ingredientes estão em todo o lado, desde o oceano à terra e de volta às montanhas ou aos belos pastos das ilhas atlânticas. Vindo do centro da Europa, onde as quatro estações constituem estritamente o que se cozinha, a abundante disponibilidade de produtos aqui é absolutamente avassaladora. Chamamos a Portugal a Califórnia da Europa por um bom motivo," referem.

A coerência, a qualidade e a consistência são o segredo desta dupla, que se foca em fazer sair da cozinha uma variedade de pizzas, confecionadas com ingredientes locais e o mais naturais possível. Não há quem resista à clássica blitz margherita (com tomate, pecorino romano, e erva fresca evoo) ou a marrakesh (com tomate, harissa, pimento piquillo, queijo de cabra fresco e raspas de limão). Para acompanhar, nada melhor que uma margarita (há de morango e manga), sem esquecer as entradas, como a eggplant parmigiana (beringela assada, requeijão, tomate sugo, crosta de parmigiano reggiano e pão de pizza) ou a cauliflower from the oven (uma couve-flor assada no forno com tahine). Nas sobremesas, nunca recusar a proposta de banana split do chef: uma banana assada no forno com sorvete para comer sem pensar.

"No Palms queremos fazer parte do movimento holístico de restaurantes, ou seja, servir comida que seja boa para as pessoas e que se preocupe com o impacto que tem no planeta. Procuramos respeitar o movimento de alimentos sustentáveis, apoiar a produção local, acrescentar valor à nossa comunidade, ao património e à tradição", acrescenta Ana Fernandes, diretora criativa do Palms, que viveu vários anos em Nova Iorque e que acrescenta a sua experiência em Moda ao restaurante.



Onde? Rua Muralha da Praia, Apoio 6, Praia Norte, Costa da Caparica Quando? De quarta-feira a domingo, das 12h30 às 22h30 Reservas @palms.drbernard.co e @blitzpizza.pt, The Fork