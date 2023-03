A casa no lago de José Avillez e Sofia Ulrich

"Apaixonámo-nos pela beleza natural deste sítio", diz-nos Sofia Ulrich visivelmente entusiasmada com a novidade. "Sempre gostámos muito do Alentejo, estávamos à procura de uma coisa para nós, um terreno mais pequeno; vimos este e acabámos por fazer um projeto turístico", conta. "O Zé gosta muito de receber, de hospitalidade, de uma maneira geral, e esta foi uma maneira de receber de uma forma mais inteira. Aqui temos a comida, mas também o conforto, os cheiros, a calma, a paz." Sofia trabalhou uma década na Fundação Gulbenkian, e há uns anos resolveu ficar mais perto dos filhos e segurar a família enquanto José Avillez gere o seu pequeno império de restaurantes. Vai tirando cursos em várias áreas e dedica-se à fotografia, uma grande paixão, por isso muitos dos exemplares que se encontram pela casa são dela. Nesta Casa Nossa – The Lake Farmhouse quis envolver-se mais e vai ser a sua anfitriã, uma belíssima casa em Campinho, a uns 20 minutos da bela e pitoresca Monsaraz. Distante da civilização o quanto baste para o descanso ser completo, mas suficientemente perto para que nada falte.

A Casa Nossa – The Lake Farmhouse garante o conforto e paz que o Alentejo tem para oferecer. Foto: Grupo José Avillez

São 65 hectares de paisagem natural mesmo à beira do grande e sereno lago do Alqueva, ainda pouco corrompido pelo turismo e a azáfama descaracterizada do costume. É turismo, mas é uma "casa com serviço de hotel de cinco estrelas", não tem a escala gigante, "e às vezes impessoal de muitos hotéis", mas "uma vivência de casa, mesmo, onde as pessoas almoçam todas juntas e sentadas à volta da mesma mesa, em partilha, numa experiência mais pessoal que cria mais memórias", descreve Sofia. "Também associo o Alentejo à família, a minha mãe tem uma casa no Alentejo, onde sempre tivemos aquela vivência de família alargada, em que vão os primos todos", ri-se.

Tem uma ampla paisagem natural mesmo à beira do grande e sereno lago do Alqueva, que conta também com uma pequena praia fluvial. Foto: Grupo José Avillez

Este espaço está pensado para famílias e amigos criarem memórias à mesa. Foto: Grupo José Avillez

A casa é de inspiração alentejana e o seu recheio foi pensado, durante dois anos, pelo Studio de Joana Astolfi, com quem José Avillez já colaborou várias vezes em projetos de interiores. As suas dez suítes, "são todas desenhadas, da mesa de cabeceira à estante, e são de uma grande simplicidade e depuração, com materiais muito naturais, muito serenos", explica a arquiteta, e as casas de banho são em pedra lioz, madeira e latão escovado. Sobressaem as várias salas onde tudo é feito à medida, dos desenhos dos azulejos hidráulicos à entrada, aos apliques e candeeiros, passando pelos aparadores, estantes, mesas. Destaque para a sala da ruína, onde se criaram diversos ambientes de estar, da lareira aberta às diferentes mesas. Os nichos das suas paredes em cal são ocupados por objetos de cerâmica do Alentejo, vasos, figuras, castiçais feitos pelos artesãos locais, com o olhar e a curadoria de Felipa Almeida, que tem uma iniciativa super interessante de recuperação das artes, e saber fazer, mais genuínas. A contrastar, encontram-se algumas peças vintage ou de design, seja uma chaise longue Vitra ou candeeiros Bert Frank. A garrafeira em terracota dá "uma sensação de gruta e de Alentejo" e no bar as luzes são mais baixas e evidencia-se a taxidermia animal. Existe uma sala para audiovisuais onde está o home cinema e um palco para espetáculos.

Os hóspedes podem ainda usufruir de home cinema e um palco para espetáculos. Foto: Grupo José Avillez

"É uma abordagem que explora o cru sofisticado e elegante do Alentejo, das suas pedras locais, da terracota, das paredes em pasta de cal", depois as madeiras, a palhinha, as cadeiras revestidas a mantas alentejanas feitas à mão. "Quisemos dar-lhe um calor, também visual, e uma sensação de casa, que fosse um espaço de conforto e de aconchego, de família, para que as pessoas se sintam mesmo em casa." Ao mesmo tempo, fizeram questão que o exterior entre na casa, por isso todos os quartos têm terraço por onde entra muita luz natural. Consta que há uma pérgola muito especial com uma vista muito dela e que permite admirar o sol nos seus momentos mais mágicos. À volta, só se vêem árvores de fruto e uma horta, ervas aromáticas e as plantas da zona e as suas azinheiras centenárias.

Ginásio, yoga, ténis, padel e passeios de barco são algumas das atividades disponíveis. Foto: Grupo José Avillez

Claro que a gastronomia é um dos pontos mais fortes e, já se sabe, faz brilhar os produtos locais e sazonais, sendo que a estadia inclui todas as refeições. "Procuramos saber o que os nossos clientes querem e gostam, quais as suas restrições, e fazemos menus adaptados", explica Sofia Ulrich. Estes podem ser servidos na grande mesa de jantar, mas também no bar-biblioteca, ou junto à piscina (são duas). E podem fazer-se refeições sofisticadas, para uma noite mais especial, as ligeiras para o dia a dia, e até piqueniques para aproveitar as zonas mais belas da propriedade. Claro que a sua matriz é sempre a da cozinha portuguesa com um toque mais alentejano.

As refeições estão incluídas na estadia, sendo a matriz dos pratos, a cozinha portuguesa com um toque mais alentejano. Foto: Grupo José Avillez

"Os clientes podem usar a casa de forma mais simples, mas também podem organizar-se concertos, eventos, reuniões de empresa", que serão responsabilidade da anfitriã. De resto, estão disponíveis atividades de ginásio, yoga, ténis e padel, e tudo o que se faz no Alqueva, de passeios de barco ou caiaque, a observação de estrelas ou a experiência única de pairar dentro de um balão de ar quente. "É tão linda a paisagem, conseguimos não ver quase ninguém, parece que estamos em África. E os miúdos podem andar à vontade." A herdade inclui ainda uma pequena praia fluvial com ancoradouro privado. "Sempre que lá vou, ainda fico encantada."