Romance na cidade: um dia no The Vintage Hotel & Spa

Nem todos os namorados adoram programas uber-românticos, em que flores e chocolates são quase obrigatórios. Alguns, por sua vez, estão a desejar e a precisar de um dia inteiro dedicado ao pampering: do corpo, da alma e do estômago. Para esses, a resposta está no The Vintage Hotel & Spa Lisboa, hotel que se encontra mesmo ao centro das artérias Rua do Salitre, Rua Barata Salgueiro e Rua Rodrigo da Fonseca, entre o Príncipe Real e a Avenida da Liberdade, com uma vista soberba da cidade que contempla a arquitetura pombalina mas também a vista para o arvoredo que circunda esta zona de Lisboa.

Champanhe e flores são oferta do hotel. Foto: DR

O hotel pensou num programa para os namoradinhos que preferem refugiar-se num spa, ter um belíssimo jantar, e tirar prazer de estar no centro da capital sem sentir o stress e a confusão que esta respira todos os dias. Entre 10 a 15 de fevereiro, o spa sugere a "The Vintage de-stress Massage", uma massagem de relaxamento ao corpo todo, em que durante 50 minutos são realizadas várias técnicas, que aliadas ao poder do óleo essencial Tranquillity da Comfort Zone, induz ao relaxamento profundo e ao sono.

Pequeno-almoço no quarto é uma opção. Foto: DR

Para quem precisa mesmo de descomprimir e sente dores, a massagem ideal é, antes, a "Candle Massage", que é uma massagem de relaxamento, executada com velas previamente aquecidas (que, ao entrarem em contacto com a pele, proporcionam uma sensação de calor e alívio da tensão muscular).

Para os que adoram as massagens tradicionais, a massagem "Aromaterapia" é de corpo inteiro e igualmente relaxante. No fim, e seja qual for a escolha (a duração de cada uma é 50 min e custa €160 por casal) é possível aproveitar a oferta de espumante e bombons (chocolates locais da marca Equador), antes de percorrer o circuito desta zona de bem-estar: banho turco, sauna, piscina aquecida e chuveiro. Idealmente, tudo isto é para fazer com calma, vagarosamente, e num ritmo que foge ao do dia-a-dia (possivelmente, mais acelerado).

Pastel de camarão, vieira e amêijoas com salada de funcho, beterraba e laranja. Foto: DR

Chegando ao tópico jantar, o restaurante Blue - o do hotel, que pode ser visitado por não hóspedes - preparou um menu especial que tem tudo menos de lamechas, mas antes de irresistível, ao ponto de o querermos repetir fora desta data. Começamos com um riquíssimo pastel de camarão, vieira e amêijoas com salada de funcho, beterraba e laranja, uma sugestão fresca que evoca os sabores do mar. Para depois provarmos a coxa de pato a baixa temperatura com arroz de cogumelos, uma conjugação improvável que funciona na perfeição, e terminarmos com uma sobremesa que certamente agradará a gregos e a troianos: um parfait de maracujá com côco e gelatina de framboesa (a €32,50 por pessoa). Um alinhamento pensado pelo chef João Silva, mestre no farm to table.

Um parfait de maracujá com côco e gelatina de framboesa. Foto: DR

Para terminar em grande, suba até ao quarto piso, onde fica o V Rooftop, para provar o cocktail do mês: Light My Fire. Esta emulsão destilada cujo nome evoca uma canção dos The Doors, vem preparado com Aperol, Rum William Hinton, xarope maracujá, sumo ananás natural e sumo de lima e vem com a chama acesa para a mesa. Por fim, e como mimo adicional, o hotel entrega um bouquet de flores da florista Pequeno Jardim.

Cocktail Light My Fire.

V Rooftop.

Onde? Rua Rodrigo da Fonseca nº2 Quando? 14 fevereiro Reservas 21 040 5400 ou através do email spa@thevintagelisbon.com. A partir de €430