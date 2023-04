Um spa no meio do Alentejo com cunho Aires Mateus e IGNAE

De Lisboa à Malhadinha demora-se mais na ida do que na volta. Talvez o fenómeno se explique pela ânsia de chegar a este hotel de luxo no Alentejo que se estende por 450 hectares (80 deles de vinha) para conhecer aquela que será uma das grandes novidades de 2023: um renovado spa pensado em conjunto com o gabinete do arquiteto Manuel Aires Mateus.

O M Wellness Spa celebra a vista esplendorosa para a vinha da família, pois tem grandes janelas para a natureza viva que circunda o espaço. A cor verde, inédita para o atelier Aires Mateus para quem conhece bem o trabalho do arquiteto, prevalece em todos os compartimentos do spa: três salas de tratamento que são um prolongamento do exterior, sauna e duche em formato open space.

A renovação deste espaço foi pensada e criada pelo arquiteto Manuel Aires Mateus. Foto: João Guimarães

Ao contrário do que poderá acontecer noutros hotéis de luxo, este spa pretende oferecer uma experiência personalizada e imersiva, que não implique a presença de vários hóspedes no local em simultâneo. Tudo neste spa evoca a presença do conceito de sustentabilidade, com uma curadoria em conjunto com a mulher de Manuel, Sofia, também arquiteta: dos mármores feitos com desperdício nas paredes do duche, à escolha dos materiais práticos usados no spa. Dos tratamentos com pedras quentes àqueles feitos com óleos, estamos aqui para conhecer a grande novidade que acompanha a remodelação deste spa: um protocolo com a marca açoriana IGNAE, de Miguel Pombo.

Este spa pretende oferecer uma experiência personalizada e imersiva, que não implique vários hóspedes no local em simultâneo. Foto: João Guimarães

A marca, que nasce da experiência internacional de Miguel no domínio das farmacêuticas e da biotecnologia, inspira-se no microclima tropical dos Açores - que nutre florestas tropicais, praias vulcânicas negras, vinhas, plantações de chá, entre outros ecossistemas únicos - e nos benefícios dos ingredientes naturais que por lá encontramos. Para a tornar na marca de referência internacional que é hoje, procurada por spas ligados ao respeito pela natureza, o fundador consultou biólogos e cientistas para investigar a biodiversidade dos Açores e criar cuidados de pele transformacionais, e juntou-se à equipa IGNAE Claire Chung, na estratégia empresarial. "A nossa água termal rica em minerais é proveniente da cratera de um vulcão ativo, o vulcão das Furnas, uma região exuberante com mais de 20 nascentes quimicamente diferentes e milhares de espécies botânicas" afirmam, na sua descrição. Entre os ingredientes-estrela da IGNAE, incluem-se extratos de flores de camélia, criptoméria japónica e spirulina, bem como algas marinhas, tudo com base numa tecnologia desenvolvida pela marca: a EPC Factor, que consta em praticamente todos os produtos e cuja patente está para aprovação.

Os produtos utilizados no spa são de origem portuguesa, da marca açoriana IGNAE. Foto: IGNAE

No Spa, o ritual da IGNAE é feito com serenidade, experiência e calma, começando com uma massagem relaxante nas costas. Já no rosto, começamos com a aplicação do Daily Enzymer Cleanser, um gel de limpeza formulado com três hidroxiácidos de origem natural (ácido cítrico, ácido lático e ácido tartárico), passando para o uso do Dynamic Eye Complex, um creme + sérum de olhos para aliviar o inchaço desta zona e regenerá-la. Depois, o Enriched Regeneration Serum, com cadeias peptídicas que melhoram o aspeto das rugas de expressão, firmeza e elasticidade da pele, e por fim o Night Complex, um bestseller, um poderoso concentrado de ativos projetado para tratar suavemente a pele das agressões diárias, como exposição solar, stress, poluição e outras causas de envelhecimento prematuro da pele.

Testamos, já fora do spa mas no sossego de uma das suites da Casa das Pedras, onde estamos instaladas – há, ainda, o Monte da Peceguina, a Casa do Ancoradouro, a Casa da Ribeira, e a Casa das Artes e Ofícios - a máscara de rosto feita de argila vulcânica, altamente regeneradora e purificadora, deixando a pele com menos rugas e mais elástica. Um momento de pampering essencial por estes dias, em linha com uma das melhores tendências de beleza dos últimos anos: a tendência para o autocuidado.

Conta com três salas de tratamento que são um prolongamento do exterior, sauna e duche em formato open space. Foto: João Guimarães

Para quem procura um destino dentro de Portugal com sossego e tranquilidade, a Malhadinha Nova tem ainda um restaurante, às mãos do chef Joachim Koerper e de Cíntia Koerper, uma loja de vinhos junto com a recepção, a que os proprietários Rita e João Soares chamam de adega. Para 2024, a Malhadinha Nova prevê a abertura de novos formatos de hotelaria e novidades ligadas à gastronomia e aos vinhos.

Onde? Herdade da Malhadinha Nova, Albernoa Reservas 284 965 432