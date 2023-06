Uma casa de férias inspirada no oceano e na herança muçulmana em Aljezur

Como um espelho da antiga fortificação em ruínas que lhe serviu de inspiração, a par da beleza da costa vicentina, a AZ Ribat Sea & Sun, uma casa de férias em Aljezur, almeja incutir aos seus visitantes a serenidade e paz interior que os monges guerreiros muçulmanos viveram outrora no Ribat da Arrifana, um convento-fortaleza do século XII consagrado à oração e vigilância da costa, situado a cerca de sete quilómetros da propriedade.



Vista aérea do AZ Ribat Sea & Sun, em Aljezur. Foto: @amazingaljezur

"A estrutura da habitação, pelos seus tons neutros e depurados, serve de base para a decoração inspirada na herança muçulmana presente nesta região", começa por explicar Ana Félix, fundadora da PBP, empresa responsável pelo seu design de interiores, em entrevista à Máxima. "Esta referência acompanha toda a casa e é visível nos materiais e formas, como o caso do aproveitamento na área social do telhado em águas furtadas com revestimento interior e vigas em madeira, estrutura típica desta zona do Algarve, no uso de formas abobadadas nas paredes, em detalhes decorativos e, finalmente, nas cores, sendo a generalidade do elementos dominada por três tons principais - o azul índigo, a verde sálvia e o terracota".

Sala de estar. Foto: PBP

Cozinha em registo open space. Foto: PBP

De uma remodelação intensa surgiu assim um refúgio no sul do país: 156 metros quadrados totalmente renovados, com famílias ou grupos de amigos em mente, acompanhados apenas pela boa disposição que o verão e o sol oferecem e da tranquilidade da paisagem envolvente. Não sendo a primeira vez que a PBP trabalha com a AZ em Aljezur – também colaboraram no AZ Villa e no Z Flat – Ana Félix estava confiante de que conseguiriam fazer um bom trabalho, mesmo com as adversidades apresentadas a nível estrutural: os três sócios, que passam férias no local há 25 anos, queriam que tanto portugueses como estrangeiros vivessem o slow living do sul, em "ambientes requintados, acolhedores e cheios de personalidade e comodidade."

A residência térrea conta com três suites e uma zona social em registo open space, com vista para a cozinha, para a sala de estar e para a zona de refeições, ideal para um ambiente informal, e ainda piscina, jardim e pérgula com ligação à sala. Em todas as fases, o foco esteve na "qualidade dos materiais e peças selecionadas, apostando principalmente em materiais no seu aspeto mais cru, natural e rústico, mas resistentes e de fácil manutenção e higienização, tentando, sempre que possível, reciclar e reutilizar", conta a fundadora.

Pérgula com zona de refeições e de estar. Foto: PBP

Uma das três casas de banho do AZ Ribat Sea & Sun. Foto: PBP

A recuperação de artigos, de grandes ou pequenas dimensões, faz parte da essência da empresa, tal como a criação de artigos à medida com recurso a produtores nacionais. "Desde a primeira reunião com o cliente, ficou claro que o projeto deveria reduzir ao máximo o seu impacto ambiental" e, por isso, "foi prioritário procurar peças em fabricantes e artesãos portugueses, uma vez que o mobiliário, iluminação e alguns objetos foram desenhados pela PBP Decor e feitos exclusivamente para este projeto, conferindo-lhe uma identidade única." Como tal, não se torna estranho pensarmos na casa como uma espécie de baú recheado de pequenos tesouros, prontos a serem descobertos por quem lá fica.

"Descobrimos numa gaveta a assinatura do carpinteiro a quem pertencia uma mesa, agora aparador recuperado; um dos quadros no hall é a recuperação de um espelho que ao partir-se no transporte, foi unido, recuperado e pintado, permitindo reforçar com mais um elemento decorativo a inspiração à região e cultura muçulmana"; e o aparador da sala era uma antiga ferramenta de trabalho de carpinteiros na zona de Cortegaça, em Ovar, revela Ana Félix. "O artista plástico André Rocha criou todos os quadros à medida para a habitação, onde nos quartos existe uma relação direta com a cor e nome atribuído a cada." As esculturas na área social foram igualmente realizadas por ele, através da limpeza, recuperação e pintura de moldes de fabrico oriundos dos candeeiros produzidos especialmente para o projeto.

Esculturas da autoria do artista plástica André Rocha. Foto: PBP

Alguns elementos mais pequenos vieram de mercados de velharias, que se misturam com outros mais recentes feitos de materiais naturais. Por fim, uma das obras na parede da sala de estar foi pensada de modo a imitar o movimento das ondas do mar, com recurso ao linho. Afinal, "Portugal é riquíssimo de norte a sul na oferta de produtores dos mais variados produtos: mobiliário, estofo, iluminação, têxtil, cerâmica, entre outros", remata Ana Félix.

A PBP foi criada em 2013 com o objetivo de ser uma agência de comunicação de marcas e design de produto, vocacionada para empresas do setor têxtil-lar, maioritário a norte de Portugal. "Estas apresentavam a sua capacidade produtiva, mas existia uma falha enorme ao nível da apresentação dos produtos e criação de marcas", explica Ana. Nessa direção, contrataram stylists, especialistas visuais e designers de interiores, indo ampliando os seus serviços. "Há quatro anos, o desafio de um cliente renovar a sua própria casa fez com que não olhássemos para trás. Hoje o serviço de decoração de interiores, com uma equipa dedicada - Daniel Ramos Oliveira (arquiteto e designer de interiores) e Paulo Fernandes (diretor de operações) é um dos serviços base da PBP PHOTO. STYLING. DECOR."

(arquiteto e designer de interiores) e

(diretor de operações) é um dos serviços base da PBP PHOTO. STYLING. DECOR."

Daniel Ramos OliveiraPaulo Fernandes