7 esplanadas para aproveitar Lisboa

Doca Peixe

Com uma vista sobre o rio e sobre a marina, o Doca Peixe situa-se proporciona também uma vista sobre a ponte 25 de abril. Em dias de sol, ou fins de tarde amenos, este é um dos sítios onde pode provar o peixe e o marisco mais fresco das redondezas. Da carta, recentemente renovada, é essencial começar com as ostras do Sado (€2,50 cada), com as gambas Porto Fino flamejadas (€14,50) ou as tradicionais amêijoas à bulhão pato (€19,50). De robalos, douradas, pargos, espadarte, garoupa ou gorazes, há sempre peixe fresco que o cliente pode, inclusive, escolher na montra que existe no interior do Doca. Em alternativa, as apostas vão para o bife de atum com crosta de sésamo (€14,50) ou para as gambas grelhadas com arroz negro. Nas sobremesas, o crumble de maçã com gelado de baunilha (€6) é um sucesso consensual. Onde? Doca Santo Amaro, Armazém 14 Quando? De segunda-feira a domingo, das 12h30 à meia-noite. Reservas 21 397 3565

Sellva

Ao contrário do que o nome indica, a esplanada do Sellva oferece uma quietude que parece impossível num dos epicentros do trânsito em Lisboa, o Marquês de Pombal, mas que aqui se concretiza. É no Sellva que pode viajar até aos destinos mais exóticos sem sair do sítio, com opções para brunch, almoço, jantar e até pequenos-almoços fora de horas. Dos pratos em destaque, sobressaem o tártaro de salmão e abacate com ovas de salmão e yuzo (€9), os ovos mexidos com abacate, tomate, sementes de papoila com bacon (€8), a bowl Brazil, composta por camarão salteado, tomate cereja, cebola roxa, abacate, quinoa, pinhões, abacaxi, vinagreta de balsâmico e maionese de yuzu (€11) ou ainda o tataki de atum com wok de legumes e molho teriaki (€13). Onde? Rua Mouzinho da Silveira 32, Lisboa. Quando? De segunda-feira a domingo, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Reservas 21 599 8814

O Frade

No fim da emblemática Calçada da Ajuda, em Belém, está um segredo mal guardado que se chama O Frade. Com Carlos Afonso e Sérgio Frade ao leme, o Frade apresenta novidades fresquíssimas. Devido às novas medidas de segurança, mantém oito lugares disponíveis ao balcão oito lugares, mas garante outros oito numa recente esplanada soalheira, onde se podem provar os habituais petiscos como coelho de coentrada (€8,50), ovos com túberas ou espargos (€8), galinha acerejada (€7,50), pato de escabeche (€9) ou estupeta de atum (€7,50). Além disso, ganhou novas valências: integrou o ‘take-away’ e o "delivery" (através da Uber Eats) no seu serviço; passará a receber pequenos eventos privados de 8 pessoas no seu espaço, num serviço ao estilo Personal Chef, onde Carlos Afonso promete cozinhar os mais deliciosos pratos d’O Frade. Onde? Calçada da Ajuda, 14, Lisboa Quando? De terça feira a domingo, das 12h15 às 15h15, e das 19h15 às 23h. Encerra à segunda. Reservas 939 482 939

Geographia

Situado na esquina entre a rua do Conde e a rua do Olival, o Geographia arranjou espaço para uma pequena e convidativa esplanada. A acompanhar esta novidade, de segunda a sábado, das 19h às 20h, por cada bebida pedida o cliente terá direito a uma outra bebida (do mesmo valor) gratuita - é a Hora Feliz. Além disso, o Geographia lançou a iniciativa Passaporte: basta levar o seu, desde que esteja válido, e quantos mais carimbos diferentes no passaporte, maior o desconto a aplicar na hora de pagar. Os pratos mantêm a inspiração dos quatro cantos do mundo, como disso é exemplo o caril de Legumes com arroz de côco de Goa (€14) ou o peixe braseado com molho de moqueca da Guiné Bissau (€15). Onde? Rua do Conde, 1, Lisboa Quando? Segunda-feira a sábado das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23h30. Fecha ao Domingo. Reservas +351 213 960 036

Ferroviário Bar Terraço

De novo de portas abertas, o Ferroviário Bar Terraço tem uma novidade: o brunch. Aos sábados e domingos, o brunch começa a ser servido a partir das 11h, e podem ser servidos na esplanada, famosa pela vista industrial sobre o rio. No brunch, incluem-se as panquecas, ovos bennedict e o famoso açaí. Para os indecisos, existem três menus de brunch: Sunday Funday (€16,50), Nas nuvens (€19,50) e o Flamingo (€10,50). Os sumos e smoothies estão incluídos, bem como café. Onde? Rua de Santa Apolónia, 59, Lisboa. Quando? Sábado e domingo das 11h às 23h. Reservas 21 765 1869

Blue Terraço & V Rooftop

Situado no The Vintage Hotel, entre a Avenida da Liberdade e o Príncipe Real, num pátio com um jardim suspenso, o restaurante Blue Terraço é o sítio ideal para almoçar ou jantar em dias de mais calor. Aqui, podem provar-se petiscos como salada algarvia com muxama de atum (€9), tempura de camarão com xerém picante de tomate e coentros (€13) ou codorniz com cenoura de escabeche (€13). Além deste, o hotel tem ainda o V Rooftop, um sítio igualmente acolhedor, que fica no topo do hotel, e é ideal para beber um cocktail. Onde? Rua Rodrigo da Fonseca, 2, Lisboa Quando? V Rooftop Bar, das 12h30 às 23h30 Reservas 210405400.



JNcQUOI

Na nova esplanada do JNcQUOI Avenida serão servidas as melhores tapas, petiscos, saladas e sandwiches, assinadas pelo chef António Bóia, com destaque para ostras do Algarve (a partir de €9), terrina de foie gras (€26) ou carpaccio de novilho (€19). Entre os pratos quentes sugeridos pelo chef estão ovos rotos trufados (€20), gambas ao alho na frigideira (€21) ou pica-pau JNcQUOI (€25), entre outros pratos. Na carta estão ainda disponíveis opções exclusivas de charcutaria, queijos e sobremesas. Onde? Avenida da Liberdade, 182 - 184, Lisboa. Quando? Todos os dias, das 12h às 23h Reserva 21 051 3000