Jardins Abertos convida à descoberta dos jardins secretos de Lisboa

Esta edição de outono dos Jardins Abertos volta a trazer a oportunidade de realizar visitas e fazer percursos guiados em jardins com diversos especialistas, além de oficinas e atividades para toda a família (algumas requerem inscrição prévia)

O evento vai decorrer nos dias 24 e 25 de outubro e é totalmente gratuito. Semelhante ao que aconteceu na Edição de Primavera, a nova edição dos Jardins Abertos será adaptada ao contexto pandémico atual, com medidas de prevenção ao covid-19, ou seja, o modelo de visita presencial e as atividades em grupo vão ser adaptadas, e vão ser tomadas todas as medidas de higiene e sanitizaçao necessárias, de acordo com as indicações da Direção-Geral de Saúde.

Jardins Abertos - Edição Outono 2020 Foto: Aline Macedo

Jardins Abertos - Edição Outono 2020 Foto: Aline Macedo







O fim desta edição de outono dos Jardins Abertos vai ser celebrado no Jardim do Príncipe Real, no último dia do festival (25 de outubro), através de um mercado de venda de plantas e outros artigos relacionados com a temática do festival.

Jardins Abertos - Edição Outono 2020 Foto: Aline Macedo



O festival marca a 6ª edição do Jardins Abertos, que promove desde 2017 de forma gratuita visitas a vários jardins com atividades relacionadas com a consciência ambiental. O projeto é organizado em conjunto com a Camara Municipal de Lisboa e este ano está integrado na programação da Capital Verde Europeia. Através de várias colaborações, o evento pretende reforçar a divulgação do conhecimento da natureza e hábitos de ecologia e sustentabilidade.



Tal como na última edição, as fachadas lisboetas vão continuar a ser "verdejadas" através das Varandas Verdes – uma iniciativa que tem o apoio Planta Livre. As inscrições para o voluntariado são feitas através do website.