Vila Galé com campanha para o fim das férias no Algarve

O grupo hoteleiro Vila Galé lançou um programa para três noites, válido de 2 a 5 de outubro e apenas nos hotéis do Algarve para queimar os últimos cartuxos do verão nas praias algarvias.

Vila Galé Atlântico Foto: Vila Galé







Os preços da estadia começam em €263 em quarto duplo standard, em que crianças até aos 14 anos não pagam, se ficarem no quarto com os pais. Estes preços são acumuláveis com descontos do clube de fidelização Vila Galé. Quem optar pela estada com meia-pensão, beneficia de bebidas gratuitas selecionadas.

Vila Galé Collection Praia Foto: Vila Galé







Esta campanha abrange apenas hotéis Vila Galé no Algarve: Vila Galé Tavira, Vila Galé Ampalius (Vilamoura), Vila Galé Atlântico (Albufeira), Vila Galé Collection Praia (Albufeira), Vila Galé Cerro Alagoa (Albufeira), Vila Galé Náutico (Armação de Pêra) e Vila Galé Lagos.

Vila Galé Tavira Foto: Vila Galé







As reservas podem ser feitas diretamente no website da Vila Galé, através do e-mail (portugal.reservas@vilagale.com) ou telefone (212 460 650).