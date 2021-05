Ser turista em Lisboa. Um brunch que enche a alma

Popularizou-se a expressão de que os brunchs são só ovos com abacate, como se ovos e o abacate fossem aborrecidos ou desprovidos de sabor. A prova de que não o são é que Julien Garrec, o jovem de 33 anos que em 2017 abriu o Dear Breakfast, desconstrói com graça e mestria receitas a partir destes elementos. Prove os Rancheiros Saudáveis, ovos fritos, tortilha, feijão preto, abacate, tomate, queijo feta, e comprove por si mesmo.

Brunch no Dear Breakfast. Foto: Dear Breakfast

Da cozinha saem outras versões dos ovos, como é o caso dos Benedict, regados com o molho holandês sob uma crepitante fatia de bacon, pousada em pão brioche, acompanhados de batatas crocantes com ervas aromáticas. A carta do Dear Breakfast é pequena e assim se mantém, ao contrario do espaço, que aumentou, tendo agora duas salas onde pode comer junto às janelas de olhos postos nos transeuntes da rua das Gaivotas. "A nossa ideia é servir um pequeno-almoço com qualidade, e ter mais espaço para receber os nossos clientes" explica-nos Julien, sorridente, enquanto circunda entre as mesas. "Fui ver este segundo espaço, levei o meu arquiteto, e explorámos possibilidades. A ideia foi limpar tudo, manter a área, mantendo o espaço minimalista."

Quanto aos ovos, confirma que o conceito inicial se mantém. "O menu é dedicado aos ovos, e tentámos mantê-lo pequeno. Ao lanche temos burrata, que é um sucesso." Julien, que nasceu em Paris e se especializou em Comunicação, viveu alguns anos em Nova Iorque, onde passou muito tempo a experimentar restaurantes, frequentando espaços que privilegiavam os produtos locais, tinham ovos de variadas formas, e oferta de vários tipos de pães. "Os brunchs já eram 'a cena'. Fiquei entusiasmado, e quando cheguei a Lisboa – onde me sinto em casa desde que visitei pela primeira vez há 10 anos – adorei a cidade." Na altura arrendou um apartamento em Santos, e foi pensando no Dear Breakfast, até que tudo se concretizou com naturalidade. Manteve o espírito local: vai buscar ingredientes a pequenos fornecedores, quase exclusivamente, procurando matéria prima de qualidade. O chá, por exemplo, vem dos vizinhos Companhia Portugueza do Chá. "A minha paixão é encontrar bons produtos, novos distribuidores" confessa, dizendo que não é grande cozinheiro mas que tem um super chef na cozinha do Dear Breakast para cumprir essa missão.

Comprova-se, não só pelos ovos como pelas deliciosas panquecas doces (também há salgadas), e pelas opções de café no menu, um elemento central, que vem de uma colaboração com a portuguesa Flor da Selva. Além deste espaço, na Bica, tem também morada no Chiado, na Calçada de São Francisco, e abriu recentemente uma pop-up num terraço em Santos, o Flat, dedicado ao conceito de bottomless brunch - sim, a tradução é "interminável". É ver para querer, mas vá, porque só estará aberto durante seis meses, a contar a partir de 22 de maio.

Onde? Rua das Gaivotas, 17. Quando? Segunda a sexta das 9h às 16h e sábado e domingo das 9h às 17h. Reservas +351 964 867 125