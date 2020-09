Este recanto em Sagres promete revigorar corpo e mente

Há duas perspetivas possíveis quando pensamos na longa viagem para chegar ao Memmo Baleeira, erguido no centro da pitoresca vila de Sagres, mesmo em frente ao mar, um lugar recôndito neste Portugal incrível em que vivemos. Para quem parte de Lisboa, por exemplo, pode ser desgastante fazer o percurso ao fim de uma longa semana de trabalho, mas há um ponto assente: a chegada calorosa a um lugar cheio de conforto e sossego compensa todos os quilómetros rumo a Sul e os suspiros das curvas que antecedem a chegada ficam de imediato no passado. Se ainda for a tempo de ver o pôr do sol, que "entra" pelo restaurante do hotel adentro, melhor ainda.

Memmo Baleeira: os quartos com vista para o mar.

O Memmo Baleeira tem 12 anos de história e é banhado pelo Oceano Atlântico. Por aqui, tanto se pode tomar banhos refrescante nas praias idílicas do Algarve como se incentiva à descoberta do lado boémio típico de uma vila que respira maresia, surf e férias. Há bons restaurantes de cozinha portuguesa, um ambiente descontraído que evoca constantemente a sensação de que se está em modo out of office, e uma brisa agradável que sopra em cada esquina e que fazem de Sagres o destino de férias perfeito para quem quer escapar da cidade (afinal, está o mais a sudoeste possível da Península Ibérica, para onde pode fugir mais?).

Memmo Baleeira: o pequeno almoço inclui uma seleção de pastelaria tradicional.

O Memmo conta com uma piscina interior (que agora está encerrada devido às medidas de segurança impostas pela pandemia), uma piscina exterior que fica junto ao bar, um ginásio e um amplo jardim com relva e umas pequenas "cestas", que são cadeiras duplas com vista sobre a praia da Baleeira e o porto de Sagres. O restaurante Fornaria Memmo, cuja especialidade são as crocantes pizzas em forno a lenha (não deixe de provar a pizza Fornaria com tomate, mozarela, bresaola, rúcula, parmeggiano e azeite de trufa, €14) tem menus de almoço e de jantar. Ao jantar, por exemplo, são imperdíveis as espetadas de peixe e camarão com vegetais frescos, batata doce frita e salada mista (€16). A acompanhar, a entrada de salada Fornaria com queijo de cabra e figos secos, alface, molho de mel e mostarda, crocante de pizza com azeite e ervas aromáticas (€13,50) é quase obrigatória. Também há risottos e massas frescas, para fazer jus ao conceito italiano, embora os ingredientes sejam portugueses.

As pizzas em forno de lenha são a especialidade do Fornaria Memmo.

A par da boa gastronomia, o "relax" é uma das premissas do hotel. Por isso, nos dias 19 e 20 de setembro, o Memmo Baleeira convida os hóspedes a desfrutar de um retiro de bem estar com experiências de ioga e meditação, liderado pela instrutora Giulia Taiocchi, que passou pelo Paramanand Institute of Yoga Science & Research em Indore, na Índia, especializando-se em Hatha, Raja Yoga, Meditação, Breath-word e Tibetan Sound Healing. Giulia convida, normalmente, a uma aula de ioga que mistura várias vertentes, e que termina com sound healing, com a duração de uma hora e meia e o valor de €10 por aula. Neste fim de semana, o sábado começa com uma sessão matinal de Soung Healing com taças tibetanas, entre as 9h e as 10h30. Já no domingo, dia 20, a manhã começa com uma aula de ioga entre as 9h e as 10h30. A experiência termina com um sumo detox (o preço para dois dias é de €20 por pessoa).

Se preferir passear, o Memmo Baleeira disponibiliza bicicletas para ir até à praia mais próxima ou descobrir a vila. Para tal, pode sempre pedir com antecedência uma lunch box (não está vinculada a nenhuma experiência em particular) que inclui uma refeição completa (custa €20) para que possa fazer um piquenique na natureza ou desfrutar da mesma na praia.

Memmo Baleeira: a piscina exterior.

Para já, no Memmo Baleeira decorre também a campanha Endless Summer, que inclui descontos para reservas feitas em setembro e outubro, que possibilita preços a partir de €106 por noite em quarto duplo com vista para o mar. Mais razões para se fazer à estrada? Além do conforto do hotel, pode visitar praias (a menos de cinco quilómetros) como a do Beliche ou do Martinhal, bem como desfrutar da gastronomia local (sugerimos a cataplana de peixes do restaurante Gigi e as iguarias vegetarianas - e não só - do Three Little Birds, ambos em Sagres), visitar a casa de loiças Mó nem que seja pela clássica fotografia à porta (google e perceberá do que estamos a falar), quem sabe arriscar uma aula de surf (o hotel tem uma parceria regular com a escola Freeride), ou ver o famoso (e concorrido) pôr do sol no Cabo de São Vicente, que é um autêntico postal veranil.

Memmo Baleeira: piscina interior

Onde? Memmo Baleeira Hotel Sítio da Baleeira 8650-357 Vila de Sagres - Portugal Reservas (351) 282 624 212 ou baleeira@memmohotels.com