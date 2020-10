Receita: um chá gelado para o outono

Quem diz que não gosta de chá é porque não provou, ainda, uma verdadeira infusão gelada com frutos silvestres. É esta a proposta da, que utiliza apenas ingredientes 100% naturais, sediada em Cesar, Oliveira de Azeméis. Foi aliás aqui mesmo que a Infusões com História se inspirou para criar um chá frio do mato com framboesas, 100% Máxima, para saborear nos primeiros dias de outuno a qualquer hora do dia. A infusão do mato é feita com plantas provenientes de vários habitats, tais como folhas de prunela, flores de carqueja e folhas e inflorescências de hortelã-comum (e está disponível a partir de €5,90 / 30 gramas).