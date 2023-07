Chanel Alta-Costura. Um retrato da mulher parisiense nas margens do Sena

Como Ser Uma Parisiense Em Qualquer Lugar, que abriu o desfile, vestida com um longo casaco tweed azul-escuro, uma peça clássica Chanel, seguida das restantes modelos, que ora passeavam o cão, ora carregavam uma cesta com flores. Dos designs brotam bordados com frutas e flores - a camélia é um dos símbolos da Chanel -, que fazem lembrar as obras de natureza-morta, evidenciados nos fatos de tweed e sobretudos de inspiração masculina. Por outro lado, experienciamos um estado de leveza e calma através do uso de chiffon de seda, organza, renda e laços em vestidos e blusas.





, ousada e cheia de charme, personificada por Vanessa Paradis , musa francesa e embaixadora da Chanel , revelou-se a base da nova coleção de alta-costura outono-inverno 2023/24 da maison em questão, apresentada na Semana da Moda Haute Couture de Paris, nas margens do rio Sena.Da mente de Virginie Viard, diretora artística da marca, surgiu como que um estudo sobre o que estas francesas vestem, lêem e a sua própria atitude perante a vida, através de, entre registos femininos e masculinos. "Jogar com os opostos e os contrastes, com a despreocupação e a elegância, é como estar numa linha entre a força e a delicadeza, que, na Chanel, é o que chamamos de fascínio", explica em comunicado de imprensa.Foi Caroline de Maigret, modelo e autora deDestaque ainda para o, coberto de elementos delicados, que por tradição fecha o desfile.