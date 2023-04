Da Chanel à Piaget, os mais belos e elegantes exemplares da alta-relojoaria

Podemos dizer que as horas andaram penduradas por um fio na última edição da Watches & Wonders, em Genebra. Porque os relógios-pendente, que tanto furor fizeram nas décadas de 1960 e 1970, foram as estrelas nas últimas propostas da Chanel, Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre ou Piaget, entre outras marcas. Nos melhores exemplos, temos peças ultra elegantes de alta joalharia, umas mais exuberantes e outras mais minimalistas, mas todas capazes de roubar corações.

Por estranho que possa parecer, os primeiros relógios "pessoais" até estavam pendurados num colar. Isto por volta do século XVI. Eram peças grandes, pesadas e usadas maioritariamente por homens − ou melhor, por reis e um pequeno punhado de nobres. Tardou perto de cem anos, e só depois do rei inglês Carlos II ter popularizado o uso do colete, para os relojeiros se lembrarem que os relógios podiam perfeitamente ser de bolso e, com esta mudança, estes colares do tempo foram deixados como um acessório exclusivamente feminino. Ainda bem, uma vez que nos séculos seguintes era encarado como má educação as senhoras verem as horas em público, e estes colares permitiam espreitar discretamente para as horas, até porque o mostrador estava normalmente virado para baixo, ou seja, de lado certo apenas para quem o usa.

Mas foi já numa época de muito glamour e liberdade, que estes modelos viveram os seus melhores momentos. Durante as décadas de 60 e 70 do século passado surgiram várias criações extraordinárias, modernas e luxuosas, nas quais a maioria das edições deste ano claramente se inspiraram.

Piaget - High Jewellery Swinging Sautoir

Em 1969, a Piaget lançou uma coleção de colares e pulseiras relógio cheia de cor e de bom gosto: "Extraeleganza". Exuberante e original, era uma coleção que parecia saída diretamente dos desfiles de moda em Paris. No entanto, foi na Suíça, no distante vale La Côte-aux-Fées, que estes sautoirs e pulseiras em ouro nasceram, trabalhados e moldados como nunca se tinha visto, movendo-se quase como um tecido para usar como uma segunda pele.

Em 2023, a Piaget foi buscar toda esta herança e criou três pendentes únicos. Três peças espetaculares de joalharia que exigem incrível perícia, tempo e paciência. Um mais simples, em ouro rosa e diamantes, outro que acrescenta pedras turquesa e o mais extraordinário dos três um sautoir em ouro rosa e diamantes, que apresenta ainda uma enorme esmeralda oval no centro, de onde pende, então, o medalhão onde está o relógio, com mostrador em malaquite. Em todos encontramos esse pequeno movimento em quartzo, Piaget 356 P, que permite ver as horas.

Piaget - High Jewellery Swinging Sautoir. Foto: Piaget

Chanel - Mademoiselle Privé Collection

A Chanel procura constantemente formas inovadoras de apresentar as horas – e quase sempre relacionadas com a sua criadora. Este ano apresentou relógios em forma de almofada de costureira, acessório de trabalho que Coco Chanel não dispensava, mas também este elegante colar que roubou todas as atenções. O medalhão, em ónix, revela um leão esculpido em ouro e diamantes – 252 diamantes –, com os olhos representados em ónix e o nariz e orelhados lacados a negro. O próprio colar também foi feito em ouro e diamantes. Quanto ao leão, era um dos símbolos preferidos da mademoiselle, e o seu signo do zodíaco, e aqui pode ser afastado para revelar o discreto mostrador negro. De salientar que este é único mostrador, dos que aqui apresentamos, que não está virado ao contrário, ou seja, virado para a portadora. Edição limitada a 20 peças.

Chanel - Mademoiselle Privé Collection. Foto: Chanel

Jaeger-Le Coultre - Reverso Secret Necklace

O Reverso foi criado para homens que jogavam Polo, mas o seu look Art Deco (surgiu em 1931) adaptava-se na perfeição a criações mais femininas, sendo que a caixa reversível ainda permitia todo o tipo de decoração no lado sem mostrador. Ao longo dos anos não faltam criações surpreendentes dentro do design do Reverso, mas o que vimos na Watches & Wonders está seguramente entre as mais espetaculares e luxuosas. Como o nome indica trata-se de um relógio-colar secreto, com uma corrente flexível em ouro e intrincados elos engastados com diamantes e contas de ónix polidas, das quais pende o Reverso. Este surge cravejado de pedras preciosas, três mil diamantes que requerem mais de 300 horas trabalho dos artesãos do atelier de Métiers Rares da Jaeger-Le Coultre. Uma obra-prima da arte da joalharia, que esconde ainda uma maravilha da mecânica, sob a forma de um calibre de corda manual (Calibre 846), ultrapequeno e criado especialmente para este colar. É o único relógio com movimento mecânico entre estas propostas e, na melhor tradição da Grande Maison, foi moldado para seguir os contornos da caixa retangular.

Jaeger-Le Coultre - Reverso Secret Necklace. Foto: Jaeger-Le Coultre

Van Cleef & Arpels - Perlée Secret Pendent Watch

Relógios Sautoir e Van Cleef & Arpels são quase sinónimos, mas este ano revelou-se mais especial, uma vez que vamos encontrar seis novidades entre a coleção Perlée, assim chamada porque tem pérolas em ouro a adornar a caixa. Há modelos luxuosos, decorados com as pedras mais preciosas como esmeraldas, safiras ou rubis, mas também sautoirs mais simples e facilmente usáveis no dia a dia. Estes têm tampas em sodalita, quartzo rosa e calcedónia. Vale a pena reparar como os relógios com esmeraldas e safiras surgem com o fio e a caixa em ouro amarelo e diamantes, mas que no caso dos rubis a opção recai no ouro rosa. No caso dos modelos "menos" preciosos, o azul da sodalita contrasta com o ouro amarelo, o quartzo rosa combina com o ouro rosa e o azul-celeste da calcedónia liga com o ouro branco. São peças incrivelmente bonitas, para usar a solo ou em conjunto com outros colares da casa parisiense.