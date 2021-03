Stella McCartney para o outono, um regresso ao lado cool dos anos 70

Com 30 peças, McCartney elegeu materiais como a viscose orgânica, a camurça vegan, o couro falso de poliuretano, a lã de origem controlada (proveniente de uma quinta ecológica), ou o nylon regenerativo feito a partir de redes de pesca (assim salvou 10 toneladas de nylon de irem para um aterro) - e estes são só alguns exemplos.





Stella McCartney idealizou uma coleção eclética, colorida e edgy para o outono/inverno de 2021-22. A designer traz de volta a inspiração dos anos 70, onde as calças de corte flare, as lantejoulas e os brilhos predominam. McCartney reforçou a preocupação com o ambiente que sempre caracterizou a marca homónima, com 77% da coleção feita a partir de materiais sustentáveis.