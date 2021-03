Zara Studio: os vestidos que vamos querer usar nos casamentos de 2021

Foto: Zara Studio / SS21 1 de 11 Foto: Zara Studio / SS21 2 de 11 Foto: Zara Studio / SS21 3 de 11 Foto: Zara Studio / SS21 4 de 11 Foto: Zara Studio / SS21 5 de 11 Foto: Zara Studio / SS21 6 de 11 Foto: Zara Studio / SS21 7 de 11 Foto: Zara Studio / SS21 8 de 11 Foto: Zara Studio / SS21 9 de 11 Foto: Zara Studio / SS21 10 de 11 Foto: Zara Studio / SS21 11 de 11

O olhar criativo do fotógrafo Steven Meisel, aliado à visão do realizador Fabien Baron, dão origem a uma campanha de verão para sonhar com os dias áridos desta estação, que nos fazem suspirar por liberdade. Num mood boémio, o editorial Into The Light revela a coleção Zara Studio, marcada por tecidos esvoaçantes, tons terra e boémios como o terracota, o vermelho ou o amarelo, num jogo de contrastes e inspiração estival.De jumpsuits a vestidos, a coleção torna-se perfeita para quem está à procura da peça perfeita para levar às bodas de 2021, que a pandemia adiou em 2020. Veja o vídeo.