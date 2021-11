It’s the 70’s baby. Quanto mais flare, mais cool

A primeira regra, quando pensamos em jeans, é não menosprezar aquilo que eles podem fazer pela nossa silhueta e, simultaneamente, pelo nosso conforto diário. "Porque é que adoramos jeans? Porque são de algodão. E agora também são de algodão orgânico ou de cânhamo, o que faz deles uma peça com menos impacto ambiental, além de confortáveis" afirma Sandra Dias, mentora do projeto de sustentabilidade Terramoto, numa talk sobre o tema organizada pela Levi’s, para apresentar precisamente os novos Levi’s® ‘70s High. No SafraLx, juntaram-se também o stylist Pedro Aparício, e a criadora de conteúdos Sofia Barbosa, que mediou a talk.

Levi’s® ‘70s High: Pongo. Foto: Sharen Pannen

São jeans de cintura subida, à boca de sino, como nos anos 70. "A moda é cíclica, é política, é social, primeiro vem, aliás, tudo isso, e só depois vem a nossa forma de vestir" afirma Pedro Aparício, sobre como as gerações abraçam e respiram as tendências que advêm do espírito social, cultural e político que se vive em cada época ou década. "Os anos 70 foram há cinquenta anos, e continuam a influenciar-nos."

Com uma cintura super alta e braguilha zip, os Levi’s ‘70s High desdobram-se nos ‘70s High Slim Straight, nos ‘70s High Flare e nos ‘70s High Micro Mini. Os três modelos estão disponíveis em versões denim non-stretch em algodão - Tencel™, e versões stretch com algodão orgânico, em vários tons de ganga, incluindo o preto. Inspirados pelos seus homónimos da coleção Orange Tab, têm uma cintura justa e super alta, são retos e amplos nas coxas e um corte flare que começa imediatamente abaixo do joelho.

Os novos Levi’s® 70s High: Pongo. Foto: Sharen Pannen

Para esta coleção (e outras) o algodão orgânico usado pela Levi’s foi cultivado sem pesticidas e fertilizantes sintéticos, o que ajuda a preservar a qualidade dos lençóis de água e dos solos. É também proveniente de Comunidades Agrícolas mais conscientes. Por ser feito de polpa de madeira de eucalipto e abeto reciclada, o Tencel™ é uma nova fibra super suave e igualmente sustentável.Um passo para um mundo mais sustentável, onde a Moda tem um papel decisivo.



Além da talk, em Portugal, a marca fez uma campanha especial com a artista Pongo. Veja as imagens.