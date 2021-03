Todas as vezes que Tamara Falcó fez lembrar a mãe, Isabel Preysler

Também no estilo, Tamara Falcó segue as pisadas da mãe, Isabel Preysler, sempre irrepreensível e elegante com um twist. Seja na primeira fila de um desfile, ou numa passadeira vermelha, mãe e filha deslumbram uma e outra vez.