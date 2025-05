Rhode comprada por mil milhões de dólares. Como Hailey Bieber criou um império em apenas 3 anos

Descomplicada, focada nas suas próprias necessidades, Hailey Bierber fundou um império com alicerces bem assentes na simplicidade. Foi assim que, em apenas três anos, a Rhode se tornou ubíqua entre os favoritos das it girls. Poucos produtos, um objetivo — apostar na qualidade e funcionalidade. É a beleza minimalista no seu pico. Esta quarta-feira, 28 de maio, a fundadora anunciou que tinha assinado um acordo com a e.l.f. Beauty, que comprou a marca por mil milhões de dólares (880 milhões de euros).

Chegou ao mercado em junho de 2022 com cinco opções no menu. À primeira vista era mais uma celebridade a lançar mais uma marca de beleza, mais uma tentativa de diversificar rendimentos por parte de quem pertence à classe mais previlegiada do mundo. Mas a Rhode deixou claro que a beleza, aqui, era levada a sério, de mãos dadas com a filosofia da fundadora para os seus cuidados de pele, a clean girl por excelência, e com um produto estrela no centro de tudo, o Peptide Lip Treatment, um tratamento gloss composto por péptidos, manteiga de karité, a promessa de lábios hidratados e visivelmente mais carnudos.

Há mais favoritos que merecem menção: o Pocket Blush, um blush sólido disponível em tons vibrantes, de aplicação fácil, que deixa a pele fresca, luminosa; o Glazing Milk, para uma cara reluzente como um dónute; a criativa capa de telemóvel que anda nas mãos de todas as criadoras de conteúdos, silicone em tons sóbrios com um encaixe para levar os tratamentos de lábios para todo o lado.

O negócio da e.l.f. Beauty repartiu os mil milhões de dólares em duas partes: 800 mil dólares pagos em adiantado, os restantes 200 mil alicerçados ao crescimento futuro da Rhode, do qual Hailey continuará a fazer parte. Mantém os seus papéis de Fundadora, Diretora Criativa e Diretora de Inovação, para que o negócio não se desvie do caminho que trouxe a Rhode tão longe.

"Sempre sonhei alto para esta empresa", escreveu a modelo no Instagram, quando partilhou as notícias com os seguidores. "Encontrei na e.l.f. um parceiro disruptor que pensa como eu, que acredita em ideias ousadas e inovação, tal como eu, e que vai ajudar-nos a continuar a fazer a marca crescer." E termina com um agradecimento. "Obrigada à incrível equipa da Rhode, que me ajudou a construir ao longo dos anos. Não teria coneguido fazê-lo sem vocês", escreve, sem esquecer a "comunidade" que sempre a apoiou.