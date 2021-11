Gucci Love Parade. Será este o desfile mais épico do ano?

Ridley Scott,





St Vincent, Phoebe Bridgers, Jared Leto, Steve Lacy, Jeremy Pope, St. Vincent, Jodie Turner-Smith, Miranda July, ou Macaulay Culkin foram algumas das celebridades convidadas para desfilar uma coleção eclética, onde a peça predominante foram os clássicos fatos de corte direito, mas também camisas de inspiração tropical ou casacos de penas esvoaçantes. O cetim, o veludo e o glitter, que já fazem parte da assinatura de Michelle, revelaram-se em cores festivas, como o verde ou o vermelho, onde as transparências surgem discretas, mas sedutoras.







Entre os convidados, estiveram Miley Cyrus, Lizzo ou Gwyneth Paltrow, esta última vista a pousar com Dakota Johnson, durante o photocall.





Às vésperas da estreia do filme House of Gucci , dea marca italiana faz um regresso às passerelles no mínimo memorável, com a presença de vários rostos famosos. Apresentada em Hollywood Boulevard, aGwyneth Paltrow and Dakota Johnson pose together at the Gucci fashion show in Hollywood. https://t.co/lLepuziBpK — Variety (@Variety) November 3, 2021